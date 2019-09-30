بالفيديو... حلا شيحا تعلق على أنباء "زواجها" من محمد رمضان

علقت الفنانة المصرية حلا شيحا على أنباء غير صحيحة تم تداولها بشأن زواجها بالفنان المصري محمد رمضان.

وأعربت شيحا عن اندهاشها وانزعاجها من الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواجها من رمضان، حسبما ذكر موقع مصراوي.

وقالت حلا، في سياق تصريحاتها ببرنامج "عرب وود": "الناس بتسألني هو أنت اتجوزتي محمد رمضان، لا.. ومبسوطين تقريبًا".

View this post on Instagram A post shared by ALSHIAKA MAGAZINE مجلة الشياكه (@alshiaka_magazine2) on Sep 29, 2019 at 8:03am PDT

ونفت الفنانة المصرية هذه الشائعة، قائلة: "مراته أصلاً صاحبتي أوي، وأول ما سمعت الخبر ده، كلمتها على طول، وقولتلها بصي شوفي اللي بيتقال إيه، ومفيش حاجة خالص يعني من الكلام ده".

في سياق آخر، كشف النجم المصري محمد رمضان، عن استعداده للمشاركة في السباق الدرامي في رمضان 2020، وذلك خلال استضافته ببرنامج "عرب وود"، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال رمضان خلال الحلقة: "أتعاون مع المخرج محمد سامي، وهو من سيتولى مهمة تأليف المسلسل أيضا، وتعاونا في مسلسل الأسطورة الذي عرض رمضان 2016، موضحا أنه لم يستقر على اسم المسلسل.

وشارك رمضان، لأول مرة، في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت في الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر/ أيلول، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.