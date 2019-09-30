مواطن غيني يصل إلى المغرب داخل عجلات الطائرة جثة هامدة... صور

مسافر من الجنسية الغينية يلقى حتفة على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية في رحلة باتجاه كوناكري ، حيث كان يختبئ المسافر في مخزن احدى عجلات الطائرات و تم انتشال جثمانه بعد اكتشافها من قبل موظفي المطار#اخبار_الطيران ✈️ pic.twitter.com/4MWnEWIn0y