مواطن غيني يصل إلى المغرب داخل عجلات الطائرة جثة هامدة... صور

ووفقا لبيان لشركة الخطوط الملكية المغربية، فإن الشاب اختبأ بفتحة جهاز عجلات الهبوط في الطائرة.
مسافر من الجنسية الغينية يلقى حتفة على متن طائرة الخطوط الملكية المغربية في رحلة باتجاه كوناكري ، حيث كان يختبئ المسافر في مخزن احدى عجلات الطائرات و تم انتشال جثمانه بعد اكتشافها من قبل موظفي المطار#اخبار_الطيران ✈️ pic.twitter.com/4MWnEWIn0y— عشاق عالم الطيران (@AviationWG) September 30, 2019
وبحسب البيان فإن المواطن الغيني "تسلل إلى مدرج المطار بكوناكري في انتهاك للقواعد الأمنية السارية"، وفقا لوكالة "إرم".
وأضاف البيان "لكنه توفي مباشرة بعد إقلاع الطائرة "، وقد فتحت السلطات المختصة تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادثة.
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