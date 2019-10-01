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08:12 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    ملكة جمال القرم لعام 2019

    ملكة جمال أوكرانيا ترفض التحدث باللغة الأوكرانية

    © Photo / Mikhail Rozenshtein
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    رفضت ملكة جمال أوكرانيا 2019 الإدلاء بحديث للتلفزيون الأوكراني باللغة الأوكرانية.

    وذكرت إحدى قنوات التلفزيون الأوكراني أن المذيعة التلفزيونية يكاتيرينا أوسادتشايا أعلنت أنه لن تكون هناك مقابلة تلفزيونية مع مارغاريتا باشا، ملكة جمال أوكرانيا 2019، لأن مارغاريتا ترفض التحدث باللغة الأوكرانية.

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    Шановні мої друзі, не менш шановні вороги, а також дорогі хейтери та іже з ними! Давайте все ж включимо здоровий глузд і перестанемо продукувати фейки на рівному місці. Я хочу поставити остаточну крапку в цьому штучно вами роздутому скандалi з приводу української мови і мого ставлення до неї. Отже, вашій увазі моя офіційна позиція. Я, Маргарита Паша, є громадянкою України і дуже люблю свою країну. Люблю її багатонаціональність і полікультурність. Я ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку і державну мову, а також завжди вірила у верховенство права і демократичних свобод її громадян. Тому офіційно заявляю, що всі повідомлення про мою відмову спілкуватися українською або російською (в різних ЗМІ по-рiзному трактують!) мовою є абсолютною брехнею. Це чистої води наклеп і вигадка скривджених заздрісників! Я в рівній мірі добре володію обома мовами і в інтернеті ви можете знайти безліч відео-сюжетів, де я даю інтерв'ю як російською, так і українською мовами. Для мене це не має принципового значення і радикальної позиції на цю тему у мене ніколи не було. У випадку з інтерв'ю для Катерини Осадчої - у цей день я відмовилася його давати з ОДНІЄЇ ЄДИНОЇ ПРИЧИНИ - погане самопочуття і перевтома. З першого дня після фіналу конкурсу я щодня прокидаюся о 4:00 ранку, так як з 6:00 у мене безперервно ефіри на українських телеканалах, фотосесії, інтерв'ю, божевільна кількість заходів, де я зобов'язана бути присутньою, потім тривалі наради з комітетом конкурсу, узгодження графіків на наступний день і так до пізньої ночі. При цьому всьому не варто забувати ще й про підготовку до світового конкурсу, де я сама... АБСОЛЮТНО САМА! .. буду представляти нашу країну перед усім світом. Зараз у мене немає часу на сон, на спілкування з рідними і близькими людьми, немає часу на саму себе! Зараз я вся віддана роботі для моєї країни і її народу! Тому щиро прошу зрозуміти, що я така ж людина, як і ви. У мене також є свої почуття і емоції. Зрештою, у мене є мій організм, який вже ледве витримує ті навантаження, які звалилися на нього. Будьте толерантними, панове! І перш ніж вішати на людей ярлики, подумайте про наслідки. Завжди ваша М.

    Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)

    وكشفت مارغاريتا (24 عاما) أنها تفضل التحدث باللغة الروسية، حين أعلنت عبر حسابها على موقع إنستغرام باللغة الروسية أن من حقها أن تعبر عن أفكارها باللغة التي تريدها.

     

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    اخبار العالم, ملكة جمال, مقابلة, أوكرانيا
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