فنانة خليجية تثير ضجة لسخريتها من إليسا... فيديو

أثارت الفنانة الكويتية، أبرار، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو تسخر فيه من الفنانة اللبنانية إليسا.

واستغلت الفنانة الكويتية الخلاف بين إليسا ورئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عبر موقع "تويتر"، حول عدم مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني السعودي.

ولم يتقبل الجمهور مقطع الفيديو الذي نشرته أبرار، وهي تقلد إليسا بطريقة بشعة عن طريق فمها، ما عرضها لانتقادات وصلت لحد الشتائم.

Посмотреть эту публикацию в Instagram حيل يضحك 🙂🙂 Публикация от متنوعة مشاهير (@q8_zp) 29 Сен 2019 в 4:58 PDT

واعتبر الكثير أن طريقة أبرار لكسب جماهيرية لدى الجمهور السعودي مرفوضة وغير مقبولة أبدًا، خاصة أنها قد تعدّ نوعا من أنواع التنمر المرفوض بشكل قاطع.

فيديو يوثق لحظة وجود إليسا في الرياض

pic.twitter.com/xEJgNsaSbu — Gorgeous (@Gorgeous_ew) September 30, 2019

وأكدت إليسا خبر وجودها في السعودية، من خلال تغريدة أطلقتها، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، شكرت فيها الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال، وسالم الهندي، مدير شركة "روتانا" المنتجة لألبوماتها الغنائية، على الاستقبال الحار وكرم الضيافة التي حظيت به والدعم المستمر.