سلطنة عمان...العثور على امراة جرفتها مياه نهر في مدينة "القريتين"

عثر مواطنون في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، على امرأة جرفها وادي في قرية "القريتين" بولاية إزكي بعد أن فارقت الحياة.

وقالت شرطة عمان السلطانية، اليوم، إن طيران الشرطة بالإضافة إلى الفرق الميدانية نفذت بالأمس عملية بحث واسعة عن المرأة المفقودة جراء انجرافها في وادي الشباك بولاية إزكي.

وأفادت الهيئة العامة للدفاع المدني أنه تم إنقاذ شخصين عن طريق المواطنين وجار البحث عن الثالث، بعد تلقيها بلاغا، الأمس، بانجراف مركبة في مجرى وادي الشباك.

وكان موقع "أثير" قد نشر خبر إنقاذ المواطنين لأب وابنته، بعد انجراف سيارتهم، فيما تم العثور على الزوجة وقد فارقت الحياة.

وتتعرض سلطنة عمان، بين الحين والآخر، لانجرافات في التربة ناتجة عن المنخفضات الجوية كان آخرها "منخفض الغفران" في شهر مايو/أيار الفائت، حيث نفذت السلطات عمليات إنقاذ واسعة، فيما أكدت الشرطة تسجيل حالة وفاة واحدة لمواطن عماني، وفقدان لستة آخرين من جنسيات آسيوية بعد انجراف مركبتهم في ولاية وادي بني خالد.