إيران...الموافقة على لائحة منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عباسعلي كدخدائي، إن المجلس وافق في اجتماعه، اليوم الأربعاء، على لائحة منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

جاء في تغريده له نشرها على صفحته في تويتر" أن مجلس صيانة الدستور وافق في اجتماعه اليوم الأربعاء على لائحة منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب".

لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف #تابعیت_فرزندان_حاصل_از_ازدواج_زنان_ایرانی_با_مردان_خارجی، امروز در شورای نگهبان مورد تایید واقع شد. — عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) 2 октября 2019 г.

وبحسب مشروع القانون الجديد ستمنح الجنسية لأبناء الإيرانيات قبل بلوغ سن الـ 18 بطلب من الأم، حيث سيشمل مستوفين الشروط قبل وبعد إقرار مشروع القانون.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت في مايو الماضي بالأغلبية على مشروع قانون ينص على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وكانت مساعدة رئيس الجمهورية في شؤون حقوق المواطنة، شهيندخت مولاوردي، قد أعلنت سابقا، أنه تم الإعلان رسميا عن الإحصاءات الرسمية المتعلقة بالأطفال الذين يولدون لأم إيرانية وأب اجنبي من قبل وزارة الرفاه والعمل والشؤون الاجتماعية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم 4 نوفمبر 2018، علي مشروع قانون حول منح الأبناء من أم إيرانية وأب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الأم بطلب لذلك ويمكنهم أن يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.