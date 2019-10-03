 "أنقذوا الطفل من المجرم"... سعودي يعنف طفلا بالنار والسلطات توجه بالقبض عليه

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي رجلا يقوم بضرب طفل ويشعل النار بالقرب من جسمه، وسط بكاء وصراخ من الطفل.

وعلى الفور طالبت وزارة العمل السعودية من لديه معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل معها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق تعمل وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من الفيديو المتداول.

تعمل وحدات الحماية الاجتماعية في المناطق وبالتنسيق مع الجهات المختصة على التحقق من فيديو متداول لشخص يُعنف طفل..

نرجو ممن لديه أي معلومات تساعد في الوصول للمعنف، التواصل مع @mlsd_1919

أو الاتصال على 1919. pic.twitter.com/mStP5NGPQN — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) October 2, 2019

"أنقذوا الطفل المعنف من المجرم"

وقالت هيئة حقوق الإنسان إنها تتابع الموضوع مع الجهات المختصة لمباشرة الواقعة واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة وفي مقدمتها نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على الرجل المعنف وتوفير الحماية للطفل عبر وسم "أنقذوا الطفل المعنف من المجرم"، معتبرين أن ما قام به قسوة وخارج نطاق الإنسانية.

فقال حساب باسم "لمار": "لعنات السماء والأرض والناس أجمعين على هذا الوحش الحقير وعلى الجهات الرسمية التدخل فورا وإلحاق أقسى العقوبات فيه، انقذوا هالروح البريئة مسكين واللي يصورون بدل ما يتصرفون يستحقون السحل!".

لعنات السماء و الأرض و الناس أجمعين على هذا الوحش الحقير و على الجهات الرسمية التدخل فورا و إلحاق أقسى العقوبات فيه

انقذوا هالروح البريئة مسكين 😭

واللي يصورون بدل ما يتصرفون يستحقون السحل!

ما عاد الواحد يتحمل هالمقاطع لكنها هي السبيل الوحيد للخلاص💔#انقذو_الطفل_المعنف_من_المجرم — LAMAR7 (@LAMARHorizon7) October 2, 2019

وأضافت عبير صالح: "هذا المجرم اللي بيصور والسفاح إللي بيرتكب الجريمة لازم يتعاقبوا أقصى العقوبات.. ويجب أن يتم منع وإيقاف تداول ونشر مقاطع تعذيب هؤلاء الأبرياء".

#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم

كثر تعنيف الاطفال في هذا الزمن الله المستعان

بروا أبناءكم صغارا يبروكم كبارا . — ابو طيف الحربي (@banderalrehaili) October 2, 2019

وقال أبو طيف الحربي: "كثر تعنيف الاطفال في هذا الزمن الله المستعان، بروا أبناءكم صغارا يبروكم كبارا".

#انقذوا_الطفل_المعنف_من_المجرم

كثر تعنيف الاطفال في هذا الزمن الله المستعان

بروا أبناءكم صغارا يبروكم كبارا . — ابو طيف الحربي (@banderalrehaili) October 2, 2019

أمر بالقبض عليه...

وأصدرت النيابة العامة السعودية، أمس الأربعاء، أمرا بالقبض والإحضار بحق أحد الأشخاص؛ إثر ظهوره في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتعنيف طفل وحرق بعض أجزاء جسده.

ووجهت النيابة بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقق من صحة المقطع ونسبته لمَن ظهر فيه، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وكانت السلطات السعودية أعلنت، في سبتمبر/أيلول الماضي، عن تحركها إزاء انتشار فيديو آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، لوافد وهو يعذب طفلة رضيعة.

وقد تمكنت الجهات الأمنية في المملكة، من إيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديوـ وظهر في مقطع آخر رفقة ابنته، قائلا إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية، على حد تعبيره. وأضاف، أن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حاليا بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد قوله.

وقالت النيابة، في بيان، إن المعنف ارتكب فعلا ينطوي "على ما يهدد صحة وسلامة الطفل وتعريضه للخطر وإساءة المعاملة بحقه وتصوير ذلك عبر الأجهزة الذكية".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنه "يجري التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يعنف طفل رضيع".