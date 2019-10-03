"أتلانتس 2" يستعد لمنافسة أفخم الفنادق في العالم... فيديو

بتكلفة تصل إلى 1,4 مليار دولار ومساحة تمتد على 63 هكتارا وبإطلالة بحرية، تقوم شركة "كيرزنر" الدولية بإقامة مشروع "رويال أتلانتس ريزيدنسيز" على جزيرة النخلة الاصطناعية في الإمارات العربية، والمقرر افتتاحه في أواخر عام 2020.

المنتجع الجديد الذي يقع على جزيرة النخلة الاصطناعية، يحتوي على 795 غرفة وجناح موزعة على 43 طابق، يضم أيضا نوادي خاصة ومطاعم وحانات.

ويصل عدد الشقق الفاخرة إلى 231 شقة تضم غرفا مابين 2 الى 5 غرف.

ويمتاز تصميمه المميز بوجود برجين يصل بينهما "جسر المنتجع الصحي" حيث يمثل وجها جديدا للفخامة بالإضافة لوجود حمامات للسباحة، يذكر بان التصميم حاز على عدد من الجوائز.

صرح المدير الإداري للفندق، تيموثي كيلي قائلا "اكتمل الهيكل الخارجي، ونتقدم الآن في عملية التصميم الداخلي والتشطيبات".

وأضاف بأن دقة التصميم تضمن عدم وجود مبنيين متماثلين.

وتابع كيلي حديثه حول التجهيزات المائية التي سيضمها المنتجع، قائلا "في الردهة الرئيسية، ستستقبلك منحوتة طولها 10 أمتار تطفو على الماء ومصممة لمحاكاة أمطار دبي في بداية كل موسم. كما ستحتوي على 3 أحواض مائية مذهلة، ومن بينها سيكون أكبر حوض لتشكيلة قنديل البحر في العالم".