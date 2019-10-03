الاتحاد السعودي لكرة القدم يقبل دعوة فلسطين بشأن أولى مباريات المنتخب في التصفيات الآسيوية

وافق الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة منتخب الأخضر الأول في التصفيات الآسيوية بمدينة رام الله في فلسطين وذلك تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني.

وفي بيان نشره حساب الهيئة العامة للرياضة، أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة أن هذه الخطوة تأتي تلبية لطلب الاتحاد الفلسطيني ورغبتهم في استضافة المباراة، وحرصا على ألا يُحرم المنتخب الفلسطيني من لعب المباراة على أرضه وبين جمهوره أسوة بالدول الأخرى.

تلبية لطلب الأشقاء في الاتحاد الفلسطيني.. الاتحاد السعودي لكرة القدم يوافق على لعب مباراة المنتخب الأول في التصفيات الآسيوية بمدينة رام الله في فلسطين pic.twitter.com/o5NbtYLaII — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) October 3, 2019

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا المنتخب السعودي للعب على أرض فلسطين، وذلك في اجتماع للسلطة الفلسطينية.

وقال الرئيس الفلسطيني: نرحب ترحيبا حارا بالمنتخب السعودي بمناسبة تصفيات كأس العالم، ومن هنا نتوجه بالتحية للمنتخب السعودي، وسيكون ضيفاً عزيزا لدينا.

وسيلعب المنتخب السعودي يوم 15 من الشهر الجاري مع المنتخب الفلسطيني، وهو يحمل في رصيده نقطة من مباراة واحدة تعادل بها مع نظيره اليمني، فيما يملك المنتخب الفلسطيني ثلاث نقاط من مباراتين.