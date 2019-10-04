موقف "محرج" لترامب مع الرئيس الفنلندي والأخير: "لا تلمسني"...فيديو

اعترض الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، على طريقة لمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له خلال لقاء صحفي جمعهما، الأربعاء، في البيت الأبيض.

وجلس الزعيمان جنبا إلى جنب لحضور مؤتمر صحفي مشترك، تحدث خلاله ترامب للصحفيين حول التحقيق في عزله، ومكالمته الهاتفية التي أجراها في يوليو/تموز مع الرئيس الأوكراني، وعن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف.

لكن عندما تعلق الأمر بلغة جسد ترامب، كانت الإيماءات أعلى صوتا من الكلمات، إذ حاول ترامب التربيت على رجل نينيستو، لكن الرئيس الفنلندي بدا أنه قد دفع يد ترامب بعيدا.

Finlandiya Devlet Başkanı Niinistö, Trump’a ayarı vermiş: Laubaliliğin lüzumu yok! pic.twitter.com/B0b7bozN4M — Mehmet Perinçek (@MehmetPerincek) October 3, 2019

وجاءت الإيماءة غير المتوقعة عندما سأل أحد المراسلين عما يمكن أن تتعلمه الولايات المتحدة من فنلندا، التي صنفت على أنها أسعد بلد على وجه الأرض لمدة عامين على التوالي.

وسحب ترامب يده على الفور، وواصل الحديث عن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والنائب آدم شيف.

Finland President Sauli Niinistö: "I am waiting for our discussions."



President Trump: "Yes, yes. See, he's a man of few words and he gets it done."



Yesterday, President Trump met with the President of Finland in the Oval Office. pic.twitter.com/UYAu1BGcRp — The Hill (@thehill) October 3, 2019

وقال ترامب: "لقد تخلصت من بيلوسي وتخلصت من شيف"، مضيفا: "فنلندا بلد سعيد وهو (نينيستو) زعيم سعيد أيضا".

وسخر الناشطون عبر مواقع التواصل من حركة ترامب، فكتب أحدهم: "أعتقد أنه يمكننا إضافة رئيس فنلندا إلى قائمة الأشخاص الذين لمسهم ترامب من دون موافقة".

Here is the President of Finland, Sauli Niinistö, looking like he wants to run out of the room as Trump blows up over impeachment.



The picture says it all: pic.twitter.com/515Jmx1Wzw — Stone 🥶 (@stonecold2050) October 2, 2019

بينما أشار آخر إلى أن "تربيتة ترامب على ركبة الرئيس تعد غير محترمة على الإطلاق في الثقافة الفنلندية".