مطربة عالمية بعد زيارتها لإسرائيل: آسفة... لم أكن أعلم

بعد زيارتها لإسرائيل ونشرها العديد من الصور هناك، قدمت المغنية الأمريكية الشهيرة ديمي لوفاتو، اعتذارها لـ"جميع من آذتهم الصور".

وتجاهلت لوفاتو نصيحة المقربين منها بـ"تجاهل الأمر" في أعقاب الضجة التي أحدثتها زيارتها، مؤكدة، في موقف غير معتاد من النجوم العالميين، أن الزيارة لا تعبر عن أي موقف سياسي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك بحسب وكالة "سكاي نيوز".

وكانت ديمي لوفاتو قد نشرت مجموعة من الصور لها وهي في البلدة القديمة في مدينة القدس، وأخرى توثق تعميدها في نهر الأردن، معلقة عليها بالقول:

أنا مغنية أمريكية. وقد نشأت على تعاليم المسيحية، ولديّ أسلاف يهود. عندما تم عرض الفرصة على لزيارة الأماكن التي قرأت عنها في الإنجيل، قلت نعم.

وأضافت أنها لم تشعر من قبل "بمثل هذه الروحانية والقرب من الله أثناء زيارتها، وهو شيء كنت أفتقده خلال الأعوام القليلة الماضية".

اعتذرت ديمي لوفاتو بعد وضع صور وتحديد المكان إسرائيل عوضا عن فلسطين: "هذه الرحلة كانت مجانية مقابل عدة بوستات انشرها ولم أكن أدري أني سأخطئ بحق أحد. اعتقدت أنها تجربة روحانية وليست تصريحات سياسية. أفضل أن اكون صادقة مع نفسي وأعتذر على أن ابقى صامتة لأرضي بعض الناس." pic.twitter.com/VcYaYQImLh — Gorgeous (@Gorgeous_ew) October 3, 2019

وكانت لوفاتو (26 عاما) على حافة الموت في يوليو/تموز 2018، بسبب جرعة زائدة من المخدرات، بعد أن ابتعدت عنها وعن المشروبات الكحولية لسنوات، وبعد الحادثة، قررت المغنية الابتعاد عن الأضواء قليلا والتركيز على صحتها.

وما إن نشرت المغنية التي خاضت مجال التمثيل أيضا، تلك الصور، حتى انهالت التعليقات الغاضبة، التي اعتبرت أنها انحازت لصالح إسرائيل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، خاصة أنها لم تذكر كلمة "فلسطين" على أي من الأماكن التي زارتها.

وردا على التعليقات، وجهت لوفاتو رسالة إلى جمهورها على تطبيق "إنستغرام"، قائلة: "أنا مستاءة للغاية. لقد قبلت برحلة مجانية لزيارة إسرائيل مقابل أن أنشر بعض الصور على حسابي. لم يخبرني أحد بأنني أرتكب أي خطأ بالقيام بذلك، أو أنني قد أهين أحدا".

ديمي لوفاتو تعتذر للفلسطينيين بعد أن نشرت صور ورسائل ايجابية عن اسرائيل: pic.twitter.com/GioHV3dA43 — Paparazzi Arabic (@PaparazziArabic) October 3, 2019

وشددت لوفاتو على أن هذه الرحلة كانت "لأغراض روحانية"، وليست بمثابة موقف سياسي، مضيفة: "أدرك الآن أن الأمر تسبب في أذية الناس، ولهذا أنا آسفة".

واستطردت المغنية في رسالتها بالاعتراف بخطئها بصورة غير معتادة من نجوم عالميين، قائلة: "أنا آسفة لأنني لست مثقفة أكثر (فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية). أنا آسفة لأنني اعتقدت أن هذه الرحلة ستكون فقط تجربة روحانية".

كما أشارت إلى أن كل المقربين منها نصحوها بعدم الاعتذار عن تلك الرحلة، لكنها أصرت على ذلك، وتابعت: "أذهب ضد كل النصائح المقدمة لي وأعتذر لأن هذا ما يبدو صوابا بالنسبة لي، أفضل أن أقع في المتاعب لكوني صادقة مع نفسي، على أن أبقى صامتة لأرضي أناسا آخرين. أحبكم يا جمهوري. جميعكم. في كل مكان".