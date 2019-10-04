"إنستغرام" تستعد لإطلاق أداة جديدة لمكافحة "التنمر"

وذكرت شبكة "ABC" الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن "إنستغرام" تعمل على إطلاق أداة جديدة تدعى "تقييد" (Restrict)، مصممة لمكافحة التنمر على منصتها، عن طريق إخفاء المحتوى المسيء في التعليقات.

وأوردت الشبكة الأمريكية أن "إنستغرام" بدأت في اختبار الأداة لأول مرة، منذ يوليو/تموز الماضي، وتعمل الآن على طرحها رسميا في جميع أنحاء العالم.

وأكدت الشبكة أن الأداة الجديدة تسمح للمستخدمين بحماية أنفسهم من التنمر عبر الإنترنت، عبر "تقييد" حساب أي مستخدم، وبالتالي فإن تعليقاته على منشورات الشخص المتعرض للتنمر ستظهر لصاحب التعليق فحسب، وبأن "تقييد" المستخدم سيمنعه من معرفة إن كنت متصلا بالإنترنت أو متى قرأت رسائله الخاصة.

وقالت الشبكة:

التنمر مشكلة معقدة، ونحن نعلم أن الشباب يواجهون قدرا كبيرا من هذا التنمر عبر الإنترنت، ولكنهم يترددون في الإبلاغ عن أو منع أقرانهم الذين يستأسدونهم أو يتنمرون عليهم، وقد تم تصميم أداة Restrict لتمكينك من حماية حسابك بهدوء مع الاستمرار في مراقبة هذا التنمر.

ونقلت الشبكة الأمريكية على لسان آدم موسيري، رئيس Instagram، ما قوله في مؤتمر للمطورين إنهم يأملون في "قيادة مكافحة البلطجة الإلكترونية".