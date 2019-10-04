دراسة في لبنان تكشف عن وضع المسنين الاقتصادي

أصدرت شركة "الدولية للمعلومات" اللبنانية دراسة جديدة، اليوم الجمعة، عن نسبة اللبنانيين المسنين الذين هم فوق الـ 64 عاما، والتي قسمتهم إلى أربع فئات مختلفة بحسب المدخول والمدخرات الموجودة لديهم.

وغرّد رئيس "الدولية للمعلومات" على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "عدد اللبنانيين⁩ الذين هم فوق الـ64 سنة نحو 445 ألف شخص وهم معيشيًّا بالتقريب 4 فئات: 67 ألفًا ليس لديهم الأساسيات بما فيها الغذاء، 200 ألف ليس لديهم الأساسيات من ملبس ومسكن، 165 ألفًا لديهم حاجات الحياة الأساسية و13 ألفًا من الأثرياء".

عدد اللبنانيين وفق ⁧#الدولية_للمعلومات⁩ الذين هم فوق الـ64 سنة نحو 445 الف شخص وهم معيشيا بالتقريب4 فئات:

67 ألفا ليس لديهم الأساسيات بما فيها الغذاء

200 ألفا ليس لديهم الأساسيات من ملبس ومسكن...

165 ألفا لديهم حاجات الحياة الأساسية.

13 ألف من الأثرياء#للأرقام_تتمة pic.twitter.com/TMKiAR6YHm — Jawad Adra (@JawadAdra) October 4, 2019

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة في السنوات الأخيرة ما انعكس سلبا على المواطنين اللبنانيين.