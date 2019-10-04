دراسة في لبنان تكشف عن وضع المسنين الاقتصادي

وغرّد رئيس "الدولية للمعلومات" على صفحته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "عدد اللبنانيين الذين هم فوق الـ64 سنة نحو 445 ألف شخص وهم معيشيًّا بالتقريب 4 فئات: 67 ألفًا ليس لديهم الأساسيات بما فيها الغذاء، 200 ألف ليس لديهم الأساسيات من ملبس ومسكن، 165 ألفًا لديهم حاجات الحياة الأساسية و13 ألفًا من الأثرياء".
عدد اللبنانيين وفق #الدولية_للمعلومات الذين هم فوق الـ64 سنة نحو 445 الف شخص وهم معيشيا بالتقريب4 فئات:— Jawad Adra (@JawadAdra) October 4, 2019
67 ألفا ليس لديهم الأساسيات بما فيها الغذاء
200 ألفا ليس لديهم الأساسيات من ملبس ومسكن...
165 ألفا لديهم حاجات الحياة الأساسية.
13 ألف من الأثرياء#للأرقام_تتمة pic.twitter.com/TMKiAR6YHm
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة في السنوات الأخيرة ما انعكس سلبا على المواطنين اللبنانيين.
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