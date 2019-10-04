سرقوه... اختفاء رفات الزعيم الهندي الراحل مهاتما غاندي

أعلنت وسائل الإعلام الهندية عن اختفاء بعض رفات زعيم حركة التحرر الوطني الهندية مهاتما غاندي.

واختفى رفاته من نصب تذكاري في وسط الهند، في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول في ذكرى ميلاده الـ150.

وقالت مجلة "إنديا توداي" إن بعض رفات مهاتما غاندي الذي يحتفظ به في ولاية ماديا براديش سُرق.

وكتب اللصوص كلمة "خائن" على صور لمهاتما غاندي داخل النصب التذكاري.

وقد يدل ذلك على أن حادث السرقة ارتكبه متطرفون من الهندوس الذين يعتبرون مهاتما غاندي خائنا بسبب دعمه للوحدة الهندوسية الإسلامية.

وبدأت الشرطة الهندية تحقق في الحادث الذي يضر بالوحدة الوطنية.

ويحتفظ برفات غاندي في عدة أماكن بالهند منذ عام 1948 بعد وفاته.