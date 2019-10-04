تعرف على خطورة النوم المتقطع وكيفية علاجه

يعاني الكثيرون من مشكلة عدم انتظام النوم سواء بتباين مواعيد النوم أو بتقطع النوم، ما يعني اضطراب الساعة البيولوجية لجسم الإنسان، وتشكل هذه المشكلة خطرا على صحة القلب والأوعية الدموية.

وتشير الدراسات إلى أهمية النوم من 7 إلى 8 ساعات يومياً، وحذرت أيضاً من خطر النوم ما فوق هذا المعدل أو أقل من 4 ساعات، مع الأخذ في الاعتبار نوعية النوم، وعددت اختصاصية التغذية كارين حمادة فوائد النوم الجيد والمتواصل، لصحيفة النهار.

ومن بين هذه الفوائد أن النوم المنتظم يعزز من عمل أعضاء وخلايا الجسم، وينظم عمل الهورمونات في الجسم، كما ينظم عملية الأيض.

وحذرت كارين حمادة من مخاطر النوم المتقطع على جسم الإنسان، ومن أبرز هذه المخاطر، عندما يكون الجسم بحاجة إلى نوم يعتقد الفرد أنّه يشعر بالجوع ويتناول الطعام بهدف تعزيز نشاطه، وبالتالي، يتناول الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تؤدي قلة النوم إلى خلل في هرمونات الشبع والجوع مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

وقدّمت حماده إرشادات لتحسين نوعية النوم، أبرزها التوقف عن شرب الكافيين بعد الساعة الخامسة من بعد الظهر لتفادي الشعور المتكرر بحاجة للتبول، التوقف عن شرب السوائل بكثرة خلال المساء، وتناول الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية قبل ساعتين من النوم، وأخيرا شرب الحليب قبل النوم بفترة لأنّه يزيد من هرمون السيروتونين الذي يساعد في الاسترخاء.