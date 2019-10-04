هنيدي: فيلمي توقف بسبب صعوبة تصوير مشاهده

أوضح الفنان المصري محمد هنيدي، أن توقف فيلمه الجديد "كينج سايز" لن يدوم كثيرا.

وأكد هنيدي أنه من المقرر أن يستأنف تصوير الفيلم خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم تصوير نصف أحداث العمل، وذلك بحسب صحيفة "النهار".

وقال هنيدي: "تحضيرات وتصوير الفيلم صعب للغاية، يحتاج إلى أوقات طويلة منه، لأن العمل سيكون مختلفاً عن أي عمل آخر قمت بتصويره.

ويذكر أن المنتج أحمد عبد الباسط أعلن عن تعاقده مع الفنان محمد هنيدي على بطولة فيلم سينمائي جديد، سيتم طرحه في دور العرض السينمائي، خلال عام 2020.

. مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام

ليه كدا يا @OfficialHenedy دا انا بحبك والله 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/XLnD4gNPXy — Mido Hegazy (@MidoHeg85070934) September 30, 2019

وستبدأ شركة "فيلم أوف إيجيبت" لمنتجها أحمد عبد الباسط تحضيرات التصوير خلال الفترة المقبلة، استعداداً لطرحه في دور العرض السينمائي، حيث تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أب يتورط في مشاكل كثيرة يكشفها سير العمل.

وفي سياق متصل، أثار هنيدي ضجة واسعة، بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة له مع إعلامي إسرائيلي، على هامش الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الثالث الذي عقد الأسبوع الماضي.

وأعاد أحد مستخدمي "تويتر"، نشر الصورة مجددا، وعاتب "هنيدي" في تغريدة جاء فيها: "مقدم البرامج الإسرائيلي شادي بلان في ضيافة مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام.. ليه كدا يا هنيدي ده أنا بحبك والله".

ولكن لم يصمت الفنان المصري أمام تلك الاتهامات، ليرد على التغريدة، قائلا: "انا ماعرفش مين أصلا ده.. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك".

وأضاف:

أكيد أي شخص قادم لكي يلتقط صورة معي وأنا في مصر ومهرجان مصري لن أطلب منه أظهر لي بطاقتك.

يشار إلى أن محمد هنيدي دعا لمقاطعة التطبيع مع إسرائيل في فيلميه "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"همام في أمستردام".

وكرم مهرجان الجونة في دورته الثالثة الفنان محمد هنيدي، وقام الفنان أحمد السقا بتقديمه في حفل الختام.