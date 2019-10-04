نقل راقصة إلى المستشفى بعد صدمة عصبية بسبب مكياجها

أصيبت راقصة أمريكية بصدمة عصبية استدعت نقلها إلى المستشفى، وذلك بعد أن وضع لها مكياج يحاكي "الزومبي" أو الموتى الأحياء.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الراقصة جاي فيرز أثارت حالة من الذعر عندما ظهرت في وحدة الطوارئ بمستشفى على هيئة زومبي.

The woman said the Beaumont Royal Oak was trying to get into trauma as soon as she got there:https://t.co/TenPM36sYB pic.twitter.com/mCJ12V2RzN — FOX 2 Detroit (@FOX2News) October 1, 2019

وتعرضت جاي فيرز لنوبة ذعر أثناء التحضيرات لالتقاط صور فوتوغرافية لها بمناسبة الهالووين، رغم ذلك ادعت الراقصة أن مظهرها أخاف الأطباء، وظنوا أنه حالة طوارئ طبية حقيقية.

وقالت فيرز: "إن الأطباء قالوا: دعونا نُعِدْها إلى قسم الصدمات، من المحتمل أنها مصابة بصدمة، فالجروح على وجهها ليست حقيقية"، وعندما سُئلت عن السبب وراء عدم إخبار الأطباء والممرضات أن جراحها كانت مزيفة، أجابت أنه كان عليهم اكتشاف الأمر بمفردهم.

وظهر المكياج الذي وضع لفيرز واقعياً بشكل مذهل، واستغرق ثلاث ساعات للانتهاء منه، وبعد ذلك بفترة وجيزة كان لديها رد فعل قوي عليه، وأصيبت بنوبة هلع بسبب مظهرها.

وصرح متحدث باسم المستشفى بأن غرفة الطوارئ ليست مكاناً للتسلية واللعب، فالأطباء يرون كثيرا من المرضى الذين يعانون من مشاكل طبية حادة، حيث تكون حياتهم في خطر. يجب أن يكونوا قادرين على التركيز على هؤلاء المرضى الذين يعانون من حالات طوارئ حقيقية.

من جانبها ردت فيرز، قائلة: "رغم أن رد الفعل كان مضحكا، فإن الشعور بالقلق ليس كذلك".