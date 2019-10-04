بعد منافسة صينية شرسة… سامسونغ تتخذ قرارا خطيرا

قالت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات إنها أنهت عمليات إنتاج الهواتف الذكية في مصنعها الأخير في الصين، بسبب المنافسة الصينية "الشرسة".

وأوضحت سامسونغ في بيان لها أنها "وصلت إلى القرار الصعب لوقف عمليات سامسونغ للإلكترونيات في هويتشو" في الصين بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وقضت الهواتف الذكية الصينية مثل هواوي وأوبو، على سوق سامسونغ في الصين، وأنهت منافستها للهواتف الصينية هناك.

#Samsung officially announced the closure of its own factory in Huizhou, Guangdong

Samsung's smartphone production line will completely leave China and the production line will be transferred to India&Vietnam.

Samsung currently only accounts for 1% of the china smartphone market pic.twitter.com/0RnK5LMfux — TechMate🤖 (@TechMate01) October 3, 2019

وأضافت الشركة أن القرار كان جزءا من جهود مستمرة لتعزيز الكفاءة في منشآت إنتاجنا.

وقالت الشركة إنها تتابع العمليات الملائمة بموجب القوانين الصينية المعنية للانسحاب، كما سبق أن أغلقت شركة سامسونغ مصنعا آخر في تيانجين بالصين العام الماضي.

وافتتحت "سامسونغ" مصنعها في مدينة هيتشو في عام 1992، وفي عام 2017 استعانت بخدمات 6000 عامل، وأنتجت وقتها 394 مليون هاتف ذكي، بحسب تقريرها السنوي.

سبب آخر وراء وقف إنتاج "سامسونغ" هواتفها في الصين، هو أنها لم تستطع مواكبة النمو السريع لعلامات صينية في سوق الهواتف الذكية، مثل "هواوي" و"شاومي".

ونشرت الشركة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الخميس، أوضحت من خلالها أن الشركة ستنقل خط إنتاجها إلى الهند وفيتنام، خاصة وأن سامسونغ لا تمثل حاليا سوى 1% من سوق الهواتف الذكية في الصين.