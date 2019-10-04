السجن 30 عاما لعراقي في الولايات المتحدة عمل مترجما للجيش الأمريكي

وقال موقع "TNW" أن محكمة أمريكية أصدرت حكمها، أمس الخميس، بالسجن 30 عاما على علاء محمد علاوي، البالغ من العمر 30 عاما، بسبب تجارته بعقار الفنتانيل الأفيوني القوي، عبر شبكات إلكترونية سرية، وهو ما أدى إلى وفاة أحد مشاة البحرية.

تضمن الحكم كذلك قيام علاوي بتسليم منزله في سان أنطونيو بولاية تكساس، وسيارة رياضية من طراز مازيراتي، وأسلحة نارية، ومجوهرات، وحصته في مقهى بولاية كاليفورنيا، ونحو 50 ألف دولار داخل الولايات المتحدة، وعملات مشفرة.

وصرح ويل غلاسبي، المسؤول عن إدارة مكافحة المخدرات، في بيان مكتوب: "لم يبد علاوي اهتماما يذكر بالناس في مجتمعاتنا من خلال استخدامه للشبكة المظلمة، وتصنيعه سرا لحبوب مغشوشة مخلوطة بالفنتانيل، وبيعه المخدرات لطلبة الجامعات".

وأوضح محامي الدفاع أنتوني كانتريل، إن علاوي أقر بمسؤوليته عن أفعاله، لكنه كمهاجر لم يكن على علم كامل بمخاطر الفنتانيل، ويعتبر الفنتانيل مسكن أفيوني للآلام رخيص الثمن، ويسهل تحضيره نسبيا، وهو أقوى 50 مرة من الهيروين.

يذكر أن عريفا في الجيش الأمريكي كان قد توفي بعد تعاطي واحدة من حبوب الفنتانيل في حفل عام 2017، خلال خدمته في قاعدة بنورث كارولاينا، وألقي القبض على علاوي في نفس العام.