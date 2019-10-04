Widgets Magazine
تسجيل
16:56 04 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    أسرع سيارة كهربائية في العالم

    بالأرقام... السيارات الكهربائية تنافس التقليدية في مصر 2025

    www.facebook.com/Talaqiechannel
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    تتجه مصر خلال الفترة المقبلة إلى تصنيع محطات شحن السيارات الكهربائية محليا بالتعاون مع بعض الشركات الصينية، كما تعمل على تصنيع السيارات الكهربائية في القاهرة بالتعاون مع الشركات الرئيسية المصنعة لها في الصين وبعض الدول الأخرى.

    الخطوة الأحدث في هذا الإطار هي توقيع الهيئة القومية للإنتاج الحربي في مصر مذكرة تفاهم مع شركة SSE الصينية، وشركة ماراثون الدولية المحدودة للتكنولوجيا لإنشاء مصنع لإنتاج محطات شحن السيارات الكهربائية.

    لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي، 3 مايو/ آيار 2017
    © Sputnik . Aleksey Nikolskiy
    الرئيس الروسي يعقد لقاءات على هامش منتدى "حزام واحد - طريق واحد"
    منتدى الحزام والطريق

    ففي أبريل/ نيسان 2019، وقعت مصر والصين، اتفاقية تصنيع مشترك للسيارات الكهربائية في مصر، على هامش فعاليات "منتدى الحزام والطريق" الذي عقد في بكين.

    وتتضمن اتفاقية الشراكة مع الصين تصنيعا مشتركا لـ2000 حافلة خلال 4 سنوات، على أن تتبعها مراحل مقبلة للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية.

    وقال اللواء مهندس حسين مصطفى محمد، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات بمصر، إن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر حتى الآن تصل إلى 60 محطة لا أكثر.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أوضح أن العدد التقريبي للسيارات الكهربائية في العالم يتراوح ما بين 3 إلى 4 مليون سيارة، في حين لم يتجاوز العدد 100 سيارة في مصر، تخضع معظمها للتجارب من تجار السيارات أو الطبقات الغنية.

    ويرى مصطفى أن عدم انتشار السيارات يعود للكثير من الأسباب أهمها يتعلق بالتكلفة العالية لإنشاء المحطات الكهربائية للشحن، وكذلك ارتفاع أسعار السيارات مقارنة بالسيارات الأخرى، إلا أن ارتفاع الأسعار يقابل بتكلفة أقل فيما بعد الشراء في عمليات التشغيل والتي تتعلق بالوقود ومصروفات الصيانة.

    وأوضح مصطفى أن الأبحاث التي تجرى عالميا حاليا تتعلق بتخفيض أسعار السيارات والبطاريات التي تبلغ قيمتها نصف قيمة السيارة، وفي حال انخفاض أسعارها ستكون مناسبة للسوق المصري، خاصة أنها مرتفعة في الوقت الراهن، مقارنة بمستوى دخل الفرد في مصر.

    تصنيع السيارات الكهربائية في مصر

    ويؤكد أن هناك مذكرات تفاهم وقعت بين وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والشركات الأجنبية لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر، وأن العمل في المراحل الأولى سيكون من خلال انتاج الباصات الكهربائية، لإمكانية شحنها في مواقف ثابتة تقف بها الحافلات.

    مؤسس تسلا وسبيس إكس
    © AP Photo / Ringo H.W. Chiu
    مالك شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية يخسر مليار دولار في دقيقتين
    ثلاث سنوات هي المدة التقريبية التي يرى مصطفى أنها مناسبة لانتشار محطات الشحن الكهربائي في مصر، في حين أن السيارة الكهربائية يمكنها منافسة السيارات الأخرى خلال خمس سنوات أي بحلول 2025.

    ومن جانبه، قال المهندس علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلى بوزارة الصناعة ، في حديثه لـ"سبوتنيك"، الجمعة:

    إن الخطط الموضوعة لانتشار محطات الشحن الكهربائية تماثل محطات الوقود المنتشرة حاليا في مصر.

    وسط تخوفات

    وبحسب صلاح الدين، أن الخطط تبدأ بوضع المحافظات والأماكن المتوقعة في المراحل الأولى، إلا أن الوصول إلى تلك المراحل يحتاج لبعض الوقت خاصة في ظل التخوفات من استخدامات السيارة الكهربائية حتى الآن.

    ويؤكد على أن انتشار المحطات غير مؤثر حتى الآن، وأن التوجه الآن يتعلق بالصناعة واكتساب الخبرة للتعامل مع السيارات الكهربائية، وأن التجربة الأولى التي تعمل عليها مصر الآن هي حافلات النقل العام، خاصة أن الرحلات ونقاط التمركز معلومة ومحدودة، وهو ما يساهم في الكثير من الجوانب المعرفية بآلية التعامل مع هذه السيارات.

    وأكد أن وزارة الانتاج الحربي تتعاون مع بعض الشركات الصينية في هذا الإطار، وأن مصر تسعى لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر خلال السنوات المقبلة، وأن التعاون الأكبر هو مع الصين، وهناك دراسات للتعاون مع دول أخرى في المجال.

    في العام 2018 أصدر وزير التجارة والصناعة المصري السابق، المهندس طارق قابيل قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة عدا "الدراجات النارية"، بشرط ألا يتجاوز عمرها عن 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

    ريفولتا مصر

    سيارة بورش
    © Sputnik . Grigory Sysoev
    بورش تطرح أول سيارة كهربائية رياضية
    وفي فبراير/شباط 2018، افتتح "قابيل" أول شبكة شحن للسيارات الكهربائية في مصر والتي أنشأتها شركة "ريفولتا مصر" بالتعاون مع شركة وطنية.

    وتتراوح أسعار السيارات الكهربائية المستعملة موديلات 2014 و2015 بين 250 ألف جنيه و300 ألف "14-16 ألف دولار"، فيما تتراوح تكلفة شحن السيارة من 50 لـ60 جنيها، وتكفي السيارة لرحلة نحو 300 كيلو.

    تعمل في محافظة الإسكندرية حاليا حافلات كهربائية ضمن صفقة وقعتها الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية في يناير/كانون الثاني الماضي، مع شركة "BYD"الصينية تشمل توريد 15 أتوبيس يعمل بالكهرباء، ووصلت أول حافلة منها في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

    انظر أيضا:

    "فولكسفاغن" تطلق سيارة كهربائية لمنافسة "تسلا اكس" في الصين 2021
    مالك شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية يخسر مليار دولار في دقيقتين
    سيارة كهربائية ذات بطارية جبارة تسير مليون كيلومتر دون شحن
    بالفيديو..انفجار سيارة "تسلا" الكهربائية على طريق سريع في موسكو
    الكلمات الدلالية:
    سيارة كهربائية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بكين 1 أكتوبر 2019
    بغداد يشتعل وفرنسا تودع شيراك والمنصوري يعود إلى الأرض...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    إنفوجرافيك - 10 معلومات عن الحرب الالكترونية العسكرية
    10 معلومات عن الحرب الإلكترونية العسكرية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك