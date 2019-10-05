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08:06 05 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
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    ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

    يملكه الملك سلمان... قصة السيف الذي أطلق اسمه على كتيبة للحرس الملكي تابعة لولي العهد السعودي

    © AP Photo / Susan Walsh
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    كان السيف عند العرب حتى عهد قريب من أنفس الهدايا التي يقدمها الملوك والأمراء وقادة الجيوش وشيوخ القبائل والأعيان فيما بين بعضهم البعض عبر التاريخ البشري.

    وللسيف قيمته الاجتماعية والثقافية والحربية في التراث العربي والإسلامي، فالسيف -له أكثر من خمسين اسما- لطالما كان صديقا لصاحبه؛ يحتمي به من الغدر ويدافع به عن أرضه وعرضه، يهاجم ويدافع به، ويلازمه ليل نهار، ويعتز به. 

    كثير من الأسر العربية والإسلامية اشتهرت بعدد من أنواع السيوف، منها: دابان، وخريسان، وأُرقبان، والبسام، وبشيمان. 

    الأشهر في تاريخ السيوف العربية.. 

    ومن بينها "السيف الأجرب" وهو واحد من السيوف المهمة التي تمتلكها الأسرة الحاكمة في السعودية، وتعود ملكيته إلى الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية، وهو صناعة نجدية حيث اشتهرت الدرعية بهذه الصناعة اليدوية. 

    "الأجرب" مقتنى تاريخي موجود حتى يومنا الحالي وتتحقق فيه رمزية تاريخية بالنسبة للمملكة وذلك لدور مالكه في إحياء الدولة السعودية مرة ثانية، إذ اكتسب السيف سمعة كبيرة منذ ذلك الحين في أنحاء الجزيرة العربية ويعدّ الأشهر في تاريخ السيوف العربية.

    من غير الواضح من أين جاءت تسمية السيف، إلا أن بعض المؤرخين يعتقدون أن سببها وجود صدأ بائّن على نصله، ويعتقد أن السيف الذي يظهر على العلم السعودي مع عبارة التوحيد إشارة لـ "السيف الأجرب".

    هكذا أعادته الملكة من البحرين!

    كان السيف قد أهدي الى أمير البحرين حيث ذكر في كتاب "خليفة بن سلمان: رجل وقيام دولة" لـ"توفيق الحمد"، أن الإمام سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله هو الذي أهدى السيف إلى الشيخ عيسى بن خليفة. 

    وأكد ذلك الدكتور علي أباحسين في مقالة له نشرتها مجلة الوثيقة البحرينية في عددها الـ28 بعنوان "لمحات من الأحوال السياسية بالبحرين في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

     ويرى الدكتور سعد الصويان، أستاذ علم الاجتماعي السعودي، أن من أهداه إلى الشيخ عيسى هو محمد بن فيصل بن تركي المشهور بغزالان.

    تناقل السيف، بعد ذلك، حاكمٌ تلو آخر في البحرين، إلى أن وصل إلى الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة عم ملك البحرين، وكان حريصا عليه جداً، وتمّ وضع "الأجرب" في حجرة خاصة لم يسمح لأحد بأن يقترب منها. 

    وفي عام 2010، أهداه ملك البحرين للملك "عبدالله" ثم انتقلت ملكيته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

    كتيبة "السيف الأجرب"

    وفور تولي العاهل السعودي الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير 2015، استحدث قوة تحمل اسم السيف، وهي كتيبة "السيف الأجرب" إحدى كتائب الحرس الملكي، والتي ترتبط بشكل مباشر بسمو ولي العهد السعودي. 

    قالت صحيفة "سبق" السعودية أن قوام القوة يزيد على ٥٠٠٠ عسكري من مختلف الرتب العسكرية، ويحمل جميع منسوبيها دورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات. 

    وأَضاف الصحيفة السعودية أن تسميتها بهذا الاسم ترجع إلى اسم سيف مؤسّس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود. 

    برز اسم كتيبة "السيف الأجرب" يناير/ كانون الثاني، عقب القبض على عدد من الأمراء السعوديين على خلفية التجمهر أمام قصر الحكم.

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    الكلمات الدلالية:
    محمد بن سلمان, السعودية
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