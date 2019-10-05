يملكه الملك سلمان... قصة السيف الذي أطلق اسمه على كتيبة للحرس الملكي تابعة لولي العهد السعودي

كان السيف عند العرب حتى عهد قريب من أنفس الهدايا التي يقدمها الملوك والأمراء وقادة الجيوش وشيوخ القبائل والأعيان فيما بين بعضهم البعض عبر التاريخ البشري.

وللسيف قيمته الاجتماعية والثقافية والحربية في التراث العربي والإسلامي، فالسيف -له أكثر من خمسين اسما- لطالما كان صديقا لصاحبه؛ يحتمي به من الغدر ويدافع به عن أرضه وعرضه، يهاجم ويدافع به، ويلازمه ليل نهار، ويعتز به.

كثير من الأسر العربية والإسلامية اشتهرت بعدد من أنواع السيوف، منها: دابان، وخريسان، وأُرقبان، والبسام، وبشيمان.

الأشهر في تاريخ السيوف العربية..

ومن بينها "السيف الأجرب" وهو واحد من السيوف المهمة التي تمتلكها الأسرة الحاكمة في السعودية، وتعود ملكيته إلى الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود آل سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية، وهو صناعة نجدية حيث اشتهرت الدرعية بهذه الصناعة اليدوية.

"الأجرب" مقتنى تاريخي موجود حتى يومنا الحالي وتتحقق فيه رمزية تاريخية بالنسبة للمملكة وذلك لدور مالكه في إحياء الدولة السعودية مرة ثانية، إذ اكتسب السيف سمعة كبيرة منذ ذلك الحين في أنحاء الجزيرة العربية ويعدّ الأشهر في تاريخ السيوف العربية.

تكفى يا أبا فهد :

لاترد السيف الأجرب في جفيره

لين يصحى و يتعدل كل 'مايل'.

جدك الإمام تركي بن عبدالله من قال في سيفه ( الأجرب ):

يوم ان كلن من خويه تبرا * حطيت الاجرب لي خوي(ن) يباري

نعم الرفيق اللي صطا ثم جرا * يودع مناعير النشاما حباري. pic.twitter.com/n9YacvPZDY — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) June 14, 2018

من غير الواضح من أين جاءت تسمية السيف، إلا أن بعض المؤرخين يعتقدون أن سببها وجود صدأ بائّن على نصله، ويعتقد أن السيف الذي يظهر على العلم السعودي مع عبارة التوحيد إشارة لـ "السيف الأجرب".

هكذا أعادته الملكة من البحرين!

كان السيف قد أهدي الى أمير البحرين حيث ذكر في كتاب "خليفة بن سلمان: رجل وقيام دولة" لـ"توفيق الحمد"، أن الإمام سعود بن فيصل بن تركي بن عبدالله هو الذي أهدى السيف إلى الشيخ عيسى بن خليفة.

بالمختصر:

السيف الأجرب هو سيف الإمام تركي بن عبدالله مؤسس #السعودية الثانية، وتم توارثه حتى وصل للإمام سعود بن فيصل والذي أهداه الى آل خليفة الكرام بعد معركة جودة عام 1287هـ/1870م، وبعد مرور 140 عام وعندما زار الملك عبدالله #البحرين في1431هـ/2010م تم أرجاع السيف الأجرب للسعودية. https://t.co/SxhiXHFzVo — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) October 4, 2019

وأكد ذلك الدكتور علي أباحسين في مقالة له نشرتها مجلة الوثيقة البحرينية في عددها الـ28 بعنوان "لمحات من الأحوال السياسية بالبحرين في عهد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة.

ويرى الدكتور سعد الصويان، أستاذ علم الاجتماعي السعودي، أن من أهداه إلى الشيخ عيسى هو محمد بن فيصل بن تركي المشهور بغزالان.

تناقل السيف، بعد ذلك، حاكمٌ تلو آخر في البحرين، إلى أن وصل إلى الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة عم ملك البحرين، وكان حريصا عليه جداً، وتمّ وضع "الأجرب" في حجرة خاصة لم يسمح لأحد بأن يقترب منها.

وهو الان عند الملك سلمان وفي منه نسخة طبق الاصل في قصر سلوى في حي الطريف بالدرعية pic.twitter.com/Hxf3xXEGaC — أماني العجلان🇸🇦 (@AmaniAAJ) October 5, 2019

وفي عام 2010، أهداه ملك البحرين للملك "عبدالله" ثم انتقلت ملكيته إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كتيبة "السيف الأجرب"

وفور تولي العاهل السعودي الملك سلمان مقاليد الحكم في يناير 2015، استحدث قوة تحمل اسم السيف، وهي كتيبة "السيف الأجرب" إحدى كتائب الحرس الملكي، والتي ترتبط بشكل مباشر بسمو ولي العهد السعودي.

قالت صحيفة "سبق" السعودية أن قوام القوة يزيد على ٥٠٠٠ عسكري من مختلف الرتب العسكرية، ويحمل جميع منسوبيها دورات عسكرية متقدمة، منها دورات الضفادع البشرية، الصاعقة، المظلات، مكافحة الشغب، قناصة ومتفجرات.

الكتيبة التي قبضت على أمراء التجمهر .. "ضفادع بشرية وصاعقة قناصة ومتفجرات "

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ترتبط بولي العهد وقوامها 5 آلاف عسكري.. كل ما تودّ معرفته عن "قوة السيف الأجرب"👇🏻

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https://t.co/Hkl6TiPIq9

.#الملك_يحاكم_الأمراء_المتجاوزين



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- pic.twitter.com/7rMqT4UUUk — خلف الدوسري (@kalafaldossry) January 6, 2018

وأَضاف الصحيفة السعودية أن تسميتها بهذا الاسم ترجع إلى اسم سيف مؤسّس الدولة السعودية الثانية الإمام تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود.

برز اسم كتيبة "السيف الأجرب" يناير/ كانون الثاني، عقب القبض على عدد من الأمراء السعوديين على خلفية التجمهر أمام قصر الحكم.