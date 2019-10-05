"لا أريدك أن تذهبي إلى السجن"... شاهد: شاب يعانق شرطية قتلت شقيقيه بعد إدانتها

طلب أمريكى من قاضية فى محكمة أمريكية معانقة شرطية قتلت أخاه بعد إدانتها والحكم عليها بالسجن 10 سنوات.

وبحسب ما جاء في تقرير لشبكة CNN الأمريكية، حكمت هيئة محلفين بسجن شرطية أمريكية سابقة لمدة عشر سنوات لقتلها جارها غير المسلح في شقته العام الماضي.

وكانت الشرطية أمبر جايجر (31 عاما) قد دخلت شقة بوتام جين عن طريق الخطأ ظنا منها أنها شقتها، فأطلقت النار عليه بعد أن اعتبرته دخيلا (متسللا).

In a powerful and emotional moment, Brandt Jean told Amber Guyger, the former cop who killed his brother, Botham Jean, that he forgives her and didn't want her to go to prison. "I love you as a person, and I don't wish anything bad on you." https://t.co/Xf4fGK3Rdh pic.twitter.com/BRoDOhEn0r — CNN Newsroom (@CNNnewsroom) October 3, 2019

وبعد إعلان الحكم على الشرطية، صدم شقيق الضحية الأصغر الحضور في المحكمة بعدما طلب من القاضية الإذن بحضن الشرطية السابقة.

وعندما أعطى براندت جين شقيق القتيل فرصة للتحدث، فاجأ الحضور بالعفو عن أمبر وقال:

"لا أريدك أن تذهب إلى السجن.. أريد لك الأفضل، لأننى أعلم أن هذا بالضبط ما يريده لك بوتام"،

ولم تتمالك أمبر نفسها وقالت إنها كانت تتمنى لو أنها كانت فى مكان الضحية.

اجتذبت القضية اهتماما واسعا في البلاد بسبب إطلاق شرطية ذات بشرة بيضاء النار على رجل ذو بشرة سوداء غير مسلح.