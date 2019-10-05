4 حبات كاجو يوميا تحدث تغييرا شاملا في جسدك ومظهرك

يمتاز الكاجو بطعمه المميز الذي جعله من بين أكثر أنواع المكسرات شعبية، إلا أن فوائده الصحية تفوق مجرد الطعم اللذيذ.

وعرض موقع "برايت سايت" مظاهر التغيير الشامل التي ستظهر على جسم من يواظب على تناول 4 حبات كاجو يوميا، نذكرها فيما يلي.

البشرة

تصبح البشرة أكثر نضارة عند تناول الكاجو لأنه يحتوي على النحاس ومضادات الأكسدة، كما أن الكولاجين يحد من علامات التجاعيد المبكرة.

If you fall, I CASHEW! 😉😅 pic.twitter.com/7rvOv54EFr — Kay Sanchez (@KaydeSanch) October 5, 2019

المناعة

الكاجو ينشط جهاز المناعة لأنه مصدر كبير للزنك كما أنه يساعد على إنتاج الإنزيمات المضادة للأكسدة.

العظام

حتى كمية قليلة من الكاجو يوميا ولو 4 حبات تمد الجسم بـ30٪ من القيمة اليومية للنحاس الذي يساعد على تقوية العظام والنسيج الضام، و20٪ من الماغنيسيوم الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

العين

الكاجو غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهي مهمة في الحفاظ على صحة العينين والحفاظ على البصر، كما يحمي الزياكسانثين شبكيه العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

Butter Fried Cashews

I made!!😬❤ pic.twitter.com/bGqj1oO51K — TIA WINS (Author) (@Ms_Smarthead) September 30, 2019

الصداع النصفي

تناول الكاجو بانتظام يضمن كمية كافية من المغنيسيوم، وبالتالي تخفيف الصداع النصفي لأن نقص المغنيسيوم يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع ضغط الدم والصداع المتكرر، وآلام في أجزاء مختلفة من الجسم.

تسوس الأسنان

يقضي الكاجو على تسوس الأسنان وحب الشباب لأنه به واحد من أكثر المركبات المذهلة في هذا الصدد وهي الأحماض الأمينية القادرة على قتل البكتيريا المسببة لتلك المشكلات.

Cashew Salted R45 ! So Good! pic.twitter.com/jswRTaJX95 — MFRALING Gorgeous Nuts (@gorgeousnuts) October 4, 2019

الكسل

يكافح الكاجو الشعور بالخمول والكسل لأنه يحتوي على مجموعه من المعادن والفيتامينات؛ من بينها فيتامينات E ، K ، B6، ومعادن النحاس والفوسفور والزنك والمغنيسيوم والحديد والسيلينيوم، فإنه يلعب دورًا مهمًا في مساعدة جسمك بالقيام بعملية الحرق والتمثيل الغذائي، وبالتالي يمدك بالطاقة اللازمة.

الوزن الزائد

بعكس ما يعتقده معظم الناس فإن تناول المكسرات يوميًا لا يؤدي إلى زيادة الوزن، فالكاجو بشكل خاص يحتوي على الدهون لكنها دهون صحية، حيث إن تناول 4 حبّات من الكاجو بشكل منتظم يساعد على فقدان الوزن وحماية الجسم من السمنة المفرطة

الشعر

يسبب تناول الكاجو بانتظام لمعان الشعر وقوته إذ أن النحاس الموجود في الكاجو يضفي لمعانا وقوة للشعر ويجعل ملمسه ناعما، كما أنه يحافظ على لون الشعر لأنه يحفز إنتاج صبغته.