دب قطبي يهاجم أفراد بعثة روسية ويجبرهم على الفرار... فيديو

هاجم دب قطبي بعثة روسية استكشافية في القطب الشمالي ما أجبرهم على الفرار والصعود على جناح طائرة سوفيتية قديمة.

ووفقًا لعضو البعثة، ليونيد كروغلوف، الذي قام بتصوير الحيوان، فإن الحيوانات البرية كانت تتجنب الطاقم عموما بسبب مروحيتهم، لكن هذا الدب بدا وكأنه جائعا جدا ومرهقا، وقد توجه نحونا دون توقف ولم يبتعد سوى بعد مرور بعض الوقت.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leonid Kruglov Official (@leonidkruglov) 3 Окт 2019 в 10:52 PDT

وهذه ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها الحيوانات المفترسة أفراد الرحلة الاستكشافية، حيث هاجم حيوان الفظ "الشرس" قارب سفينة استطلاع تابعة للأسطول الروسي وقام بإغراقه عند اقترابه من الشاطئ في القطب المتجمد الشمالي.