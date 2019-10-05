بالفيديو... تجار مخدرات ينقذون رجال شرطة وقعوا في مياه البحر المتوسط

أنقذ تجار المخدرات الشرطة الإسبانية، الذين وقعوا في الماء أثناء المطاردة، ونشر الحرس المدني مقطع فيديو للحادث.

وقع الحادث قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا، بالقرب من مدينة ملقا، خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات، حيث اصطدم قارب للشرطة بسفينة من المهربين. ونتيجة لذلك، وقع ثلاثة حراس في الماء، بحسب صحيفة "Europa Press".

واعتبر طاقم مروحية الشرطة، المشارك في العملية، أن الحادث يهدد حياة ضباط إنفاذ القانون وحث المشتبه بهم على إنقاذهم، فقام المهربون بمساعدة الحراس، ثم اعتقل الحراس أربعة من المشتبه بهم في تهريب المخدرات. في الوقت نفسه، تمت مصادرة حوالي 3 آلاف كيلوغرام من الحشيش.

في وقت سابق، تم نشر مقطع فيديو، لضبط كميات كبيرة وضخمة من الحشيش وعشرة ملايين حبه مخدرة، حاول أشخاص تهريبها إلى داخل المملكة العربية السعودية.