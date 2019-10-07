بالفيديو... تحطيم الرقم القياسي للسيطرة على كرة القدم في الصحراء

وذكر الموقع الرسمي لموسوعة غينيس للأرقام القياسية أن جون فارنورث، لديه سبعة أرقام قياسية سابقة، منها أكبر صعود رأسي مع السيطرة على كرة القدم.

وشهدت آخر مغامراته الرقم القياسي، حيث سافر عبر مسافة 2500 ميلا إلى الصحراء الكبرى بالمغرب، حاول هناك تسجيل الرقم القياسي لأطول مسافة يسيطر فيها على كرة القدم في ساعة واحدة في واحدة من أقسى البيئات على وجه الأرض، ووثق رحلته بالتقاط مقطع فيديو لها.

وسجل فارنورث الرقم القياسي وسط ظروف صعبة مثل الرياح القوية والحرارة الشديدة والتضاريس الصعبة، حيث كان يحتاج للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب وهو السير والسيطرة على الكرة لمسافة 5.55 كم، وتمكن من تحطيم الرقم القياسي بعد أن سار بالكرة مسافة 5.82 كم.

وصرح فارنورث بأنه كان قد واجه تحديات أخرى متعلقة بالقدرة على التحمل مثل ماراثون لندن وتسلق جبل إفرست بالكرة وبدا الأمر، وكأن التحدي التالي بالنسبة له هو عبور الصحراء، مع التلاعب بكرة القدم والسيطرة عليها.