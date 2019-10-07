Widgets Magazine
تسجيل
13:47 07 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    الجيش المصري يرفع راية النصر

    أحمد بدير وحمادة إمام... نجوم الفن والرياضة بين مقاتلي حرب أكتوبر

    © AP Photo / Ahmed Tayeb
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    سطر مقاتلو حرب أكتوبر 1973 من المصريين والعرب، بطولات كثيرة، صدرت عنها الكثير من الكتب والمؤلفات، كان من بينها مؤلفات لأهل الفن الذين شاركوا ضمن صفوف المقاتلين.

    وبالتزامن مع احتفال الشعب المصري والعربي، أمس الأحد، بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر، عرضت صحيفة "النهار" بعضا من الفنانين والرياضيين الذين شاركوا في هذه الحرب.

    الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد
    © REUTERS /
    جنرال إسرائيلي: حرب أكتوبر 73 جرح نازف ولم نفهم السادات جيدا 
    وقالت الصحيفة إن قائمة الفنانين الذين شاركوا في الحرب تضم عددا كبيرا، على رأسهم الفنان المصري لطفي لبيب الذي شارك في الحرب كمجند في الكتيبة 26، وهي أول كتيبة عبرت قناة السويس، وكتب لبيب الذي كان يمتلك موهبة الكتابة ويعشق الأدب كتابا بعنوان "الكتيبة 26" وهو قصة درامية من واقع حرب أكتوبر، تحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال الحرب.

    تضم القائمة أيضا الفنان أحمد بدير، بالإضافة للفنان الراحل محمود الجندي، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان الراحل خليل مرسي.

    كما شارك في الحرب عدد كبير من مشاهير الرياضة، من بينهم الراحل حمادة إمام نجم الزمالك والمنتخب المصري الأسبق، والراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للفراعنة، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بالإضافة إلى فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، وصبري سراج لاعب السلة الأسبق بالزمالك، الذي سجل اسمه في سجلات التاريخ كأحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، بعدما فقد ذراعه عقب مشاركته مع قوات الدفاع الجوي.

    انظر أيضا:

    12 دولة عربية وقفت بجانب مصر في حرب أكتوبر... تعرف على دورها
    أفيخاي أدرعي: الجيش المصري اجتاز القناة في أكتوبر ولكن الأمور انقلبت رأسا على عقب
    "سبوتنيك" تحاور قائد أول سرية دبابات عراقية شاركت في حرب أكتوبر
    إيران تعفي العراقيين من تأشيرات الدخول لمدة شهرين بدءا من 24 أكتوبر
    الكلمات الدلالية:
    فنانات, حرب أكتوبر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    9 مايو 2019. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومعلم الفصل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، فيرا جوريفيتش ، في حفل استقبال للاحتفال بالذكرى 74 على النصر في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945.
    أفضل اللقطات مع فلاديمير بوتين في 365 يوما
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    عملية الشمال السوري قد تنهي الوجود الأمريكي في سوريا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    كوكب فيسبوك: 4 مليون غيغابايت يتم تداولها يوميا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك