أحمد بدير وحمادة إمام... نجوم الفن والرياضة بين مقاتلي حرب أكتوبر

سطر مقاتلو حرب أكتوبر 1973 من المصريين والعرب، بطولات كثيرة، صدرت عنها الكثير من الكتب والمؤلفات، كان من بينها مؤلفات لأهل الفن الذين شاركوا ضمن صفوف المقاتلين.

وبالتزامن مع احتفال الشعب المصري والعربي، أمس الأحد، بالذكرى الـ46 لحرب أكتوبر، عرضت صحيفة "النهار" بعضا من الفنانين والرياضيين الذين شاركوا في هذه الحرب.

وقالت الصحيفة إن قائمة الفنانين الذين شاركوا في الحرب تضم عددا كبيرا، على رأسهم الفنان المصري لطفي لبيب الذي شارك في الحرب كمجند في الكتيبة 26، وهي أول كتيبة عبرت قناة السويس، وكتب لبيب الذي كان يمتلك موهبة الكتابة ويعشق الأدب كتابا بعنوان "الكتيبة 26" وهو قصة درامية من واقع حرب أكتوبر ، تحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال الحرب.

تضم القائمة أيضا الفنان أحمد بدير، بالإضافة للفنان الراحل محمود الجندي، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان الراحل خليل مرسي.

كما شارك في الحرب عدد كبير من مشاهير الرياضة، من بينهم الراحل حمادة إمام نجم الزمالك والمنتخب المصري الأسبق، والراحل محمود الجوهري المدير الفني الأسبق للفراعنة، وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق، بالإضافة إلى فكري صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، وصبري سراج لاعب السلة الأسبق بالزمالك، الذي سجل اسمه في سجلات التاريخ كأحد أبطال حرب السادس من أكتوبر، بعدما فقد ذراعه عقب مشاركته مع قوات الدفاع الجوي.