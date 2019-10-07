الإمارات تعتزم فرض ضريبة على أدوات التدخين الإلكترونية

تعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، البدء بتطبيق ضريبة انتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المحلاة؛ اعتبارا من الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الاثنين، يأتي ذلك استنادا إلى قراري مجلس الوزراء الاتحادي ووزارة المالية الصادرين بهذا الخصوص.

وطالبت الهيئة جميع منتجي ومستوردي ومخزني أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المحلاة، بالمبادرة إلى التسجيل في النظام الإلكتروني للهيئة، كخاضعين للضريبة الانتقائية.

وشددت على ضرورة تسجيل جميع السلع الانتقائية التي يقومون بتوريدها، في حال كانت مشمولة بقرار مجلس الوزراء.

وأكدت أن هذه الخطوة ستجنب جميع الأطراف المعنية أية عقبات في الاستيراد أو مخالفات، قد تنتج عن التأخير في استكمال التسجيل.

وكانت دولة الإمارات قد بدأت بتطبيق الضريبة الانتقائية اعتبارا من بداية شهر تشرين الأول/أكتوبر 2017، وذلك على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة، بهدف الحد من استهلاكها من جهة، والمساهمة في الوقت ذاته بزيادة الإيرادات الحكومية، التي تخصص لتغطية تكاليف الخدمات العامة ذات المنفعة العامة.

وتراوحت نسبة الضريبة الانتقائية، وفقاً للقانون الذي صدر سابقا، بين 50 و100 بالمئة على التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية.

ويتجاوز عدد السلع، التي تم حصرها وتخضع للضريبة الانتقائية، 1700 سلعة، وذلك خلال تشرين الأول/أكتوبر 2017.