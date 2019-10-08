بوتين يمنح رائد الفضاء الأمريكي وساماً على شجاعته خلال رحلة "سويوز"

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رائد الفضاء الأمريكي، نيك هايغ، وساماً على شجاعته خلال الرحلة بواسطة الصاروخ الناقل "سويوز-إف غي" الذي تعطل ولم يتمكن من إيصال مركبة "سويوز – إم.إس – 10" الفضائية إلى المدار، وتحطم.

وجاء في الوثيقة: "منح وسام الشجاعة لـ هايغ نيكولاس تايلر،في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية واستكشاف الفضاء، مواطن الولايات المتحدة، على الشجاعة والكفاءة الحرفية العالية التي أظهرها أثناء أداء واجبه المهني في ظروف مرتبطة بزيادة المخاطر على الحياة في حالة طارئة".

وشهدت روسيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018، كارثة، تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف غي" من إيصال مركبة "سويوز – إم.إس – 10" الفضائية إلى المدار وتحطم. وتمكن رائدا الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ، من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية.

في سياق متصل، عاد رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، اليوم الخميس الماضي، إلى الأرض بعد قضائه 8 أيام في محطة الفضاء الدولية، على متن "سيوز إم إس 15" برفقة كل من رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير.