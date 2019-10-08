عرض علامة ملابس جديدة بمناسبة عيد ميلاد بوتين... صور

افتتحت شركة "Aizel"، اليوم الثلاثاء، متجرا يعرض مجموعة ملابس ذات المطبوعات الوطنية المبنية على لوحات لبوتين وأفلام الكرتون السوفيتية، في وسط موسكو، وذلك احتفالا بعيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيكون المتجر مفتوحا لمدة شهر فقط، وهو موجود على شارع، بولشايا دميتروفكا في موسكو، وتسمى مجموعة الملابس الجديدة "فريق بوتين".

وامتدت مدة تصميم الملابس، عدة أشهر، وقال مدير العلاقات العامة في Aizel، آرثر إيفريموف: "المجموعة متنوعة تمامًا، وهي مصممة للشباب".

وألهمت لوحات أليكسي سيرغيينكو لتصميم المجموعة وبالأخص لوحتين لبوتين، الأولى بوتين بين زهور الأقحوان التي عرضت بمناسبة عيد ميلاد الرئيس الستين والثانية بوتين النجم والتاج التي عرضت في معرض الفنان في سانت بطرسبورغ.

تشمل المجموعة معاطف الخندق ، ومعاطف المطر، وسترات الدينيم مع عبارة "فريق بوتين" مطبوعة على الظهر، بالإضافة إلى الحقائب والتنانير والقمصان والبلوزات.

وشركة "Aizel" هي ماركة روسية افتتحت لأول مرة في أوائل القرن الواحد والعشرين ثم تم افتتاح متجر الإنترنت ويقدم المتجر أكثر من 700 علامة تجارية من الملابس والأحذية والإكسسوارات، كما يقوم على توصيل الملابس إلى أكثر من 16 ألف مدينة في روسيا ورابطة الدول المستقلة.