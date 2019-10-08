رسميا... الاتحاد الأفريقي يصدر قراره النهائي بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، أزمة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السغالي، والتي كان من المقرر إقامتها ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي بيانا، بعد اجتماع أقامته اليوم بمقرها في القاهرة، أكدت خلاله إعادة المباراة بين الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي.

وحددت اللجنة يوم الخميس 24 أكتوبر / تشرين الأول الجاري بالقاهرة، في تمام الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، موعدا لإقامة المباراة بين الفريقين.

وأمهل البيان نادي الزمالك مهلة حتى يوم السبت الموافق 12 أكتوبر لتحديد ملعب المباراة.

🚨 Decision on the match between Zamalek and Generation Foot at #TotalCAFCL ➡️ pic.twitter.com/d6MTbrEQkC — CAF (@CAF_Online) October 8, 2019

وشدد الكاف في بيانه على أنه يتحمل كامل تكاليف الإقامة والطيران الدولي للفريق السنغالي جينيراسيون وطاقم الحكام.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إجراء المزيد من المراجعة للموقف من اللجنة التأديبية، كما أن الفريق الخاسر في مجموع المباراتين سيخوض منافسات الدور التمهيدي الإضافي ببطولة كأس الكونفدرالية يوم 30 أكتوبر / تشرين أول الجاري بجولة الذهاب و5 نوفمبر / تشرين ثان المقبل بجولة الإياب.

وكان الزمالك قد خسر لقاء الذهاب ضد جينيراسيون في السنغال بنتيجة (2-1).

وحدثت أزمة عند إقامة مباراة الإياب التي كان محددا لها يوم 29 سبتمبر / أيلول الماضي على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وتلقى الزمالك إخطارا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد رفض الأمن إقامة اللقاء على ملعب بترسبورت، بحضور جماهيري وطلب نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ورفض فريق جينيراسيون نقل اللقاء لعدم إخطاره قبلها بـ10 أيام كما اعترض على ما ذكره الزمالك بأن هناك دواعٍ أمنية أدت للقرار، وامتنع النادي السنغالي عن الذهاب إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية لخوض لقاء الإياب.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا بتوقيع الغاني أنتوني بافوي السكرتير العام المساعد يؤكد موافقته على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب، كما عقد الاجتماع الفني للقاء وأيضا تواجد الحكام ومراقب اللقاء.

📢 بيان رسمي عن مباراة الزمالك وجينيرسيون فوت.. https://t.co/0fxgim6cWX — CAF - عربي (@caf_online_AR) September 29, 2019

وقدم النادي السنغالي شكوى للاتحاد الأفريقي الذي أرجأ اعتماد قراره النهائي بخصوص اللقاء إلى اليوم الثلاثاء، قبل ساعات من إجراء قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقررة غدًا الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.