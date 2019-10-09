Widgets Magazine
تسجيل
12:35 09 أكتوبر/ تشرين الأول 2019
مباشر
    بحث
    السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن.

    إطلاق التأشيرة السياحية في الأردن إلكترونيا

    © Sputnik . Aleksandr Melnikov
    مجتمع
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تأشيرة الدخول السياحية إلكترونيا، حيث أن ذلك سيسهل إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية وسينشط الحركة السياحية في المملكة.

    إيران
    © Sputnik . Ronald Zak
    إيران تعفي العراقيين من تأشيرات الدخول لمدة شهرين بدءا من 24 أكتوبر
    وذكرت وكالة "بترا"، أن اللجنة التي شكلها وزير الداخلية سلامة حماد لغايات قد استكملت تحديد متطلبات خدمة تأشيرة السياحة التي سيتم إطلاقها بشكل مستقل عن خدمة تأشيرة الزيارة، اليوم الاربعاء.

    وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، اليوم، إنه سيصار إلى تفعيل هذه الخدمة للتسهيل على ضيوف المملكة وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة واختصار الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمة وصولا إلى دعم القطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية في المملكة.

    وأضافت أن أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص يتمثل باعتماد الربط الإلكتروني والبيانات الإلكترونية التي سيتم استرجاعها من الخدمة المتوفرة لدى وزارة السياحة والآثار بخصوص حالة المكاتب السياحية التي سوف تستفيد من خدمة تأشيرة السياحة من حيث الصلاحية وأحقية المكتب بتقديم طلب إلكتروني وعلى أن يكون هذا الإجراء بديلا عن الكتب الورقية المعمول بها حاليا والتي تقوم وزارة السياحة بإصدارها.

    وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تسعى أيضا الى ضمان سلامة ودقة جميع البيانات المسترجعة من الربط الإلكتروني مع الخدمة المتوفرة لدى وزارة السياحة بخصوص المكاتب السياحية وعلى أن تكون هذه البيانات محدثة وبشكل دائم ومستمر، حيث سيتم الاعتماد على هذه البيانات لإنجاز جميع معاملات تأشيرات السياحة التي سيتم تقديمها من خلال هذه المكاتب.

    انظر أيضا:

    الولايات المتحدة تفرض قيودا على منح التأشيرات لأعضاء الحكومة الصينية وقيادة الحزب الشيوعي
    الصين ترد بالمثل على الإجراءات الأمريكية بشأن تأشيرات السفر
    بالفيديو... تعليق أول أجنبية تستفيد من التأشيرة السياحية في السعودية
    الكلمات الدلالية:
    الأردن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح متجر Aizel x Team Putin في موسكو
    افتتاح متجر للعلامة التجارية "فريق بوتين" في موسكو
    ترامب: الولايات المتحدة تطور أسلحة جديدة غير مسبوقة
    ترامب: الولايات المتحدة تطور أسلحة جديدة "غير مسبوقة"
    إنفوجرافيك - التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    التعاون الاقتصادي بين روسيا ودول أفريقيا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك