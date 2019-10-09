إطلاق التأشيرة السياحية في الأردن إلكترونيا

أعلنت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تأشيرة الدخول السياحية إلكترونيا، حيث أن ذلك سيسهل إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية وسينشط الحركة السياحية في المملكة.

وذكرت وكالة "بترا"، أن اللجنة التي شكلها وزير الداخلية سلامة حماد لغايات قد استكملت تحديد متطلبات خدمة تأشيرة السياحة التي سيتم إطلاقها بشكل مستقل عن خدمة، اليوم الاربعاء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي، اليوم، إنه سيصار إلى تفعيل هذه الخدمة للتسهيل على ضيوف المملكة وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة السياحة واختصار الوقت والجهد على المستفيدين من الخدمة وصولا إلى دعم القطاع السياحي وتنشيط الحركة السياحية في المملكة.

وأضافت أن أبرز الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص يتمثل باعتماد الربط الإلكتروني والبيانات الإلكترونية التي سيتم استرجاعها من الخدمة المتوفرة لدى وزارة السياحة والآثار بخصوص حالة المكاتب السياحية التي سوف تستفيد من خدمة تأشيرة السياحة من حيث الصلاحية وأحقية المكتب بتقديم طلب إلكتروني وعلى أن يكون هذا الإجراء بديلا عن الكتب الورقية المعمول بها حاليا والتي تقوم وزارة السياحة بإصدارها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تسعى أيضا الى ضمان سلامة ودقة جميع البيانات المسترجعة من الربط الإلكتروني مع الخدمة المتوفرة لدى وزارة السياحة بخصوص المكاتب السياحية وعلى أن تكون هذه البيانات محدثة وبشكل دائم ومستمر، حيث سيتم الاعتماد على هذه البيانات لإنجاز جميع معاملات تأشيرات السياحة التي سيتم تقديمها من خلال هذه المكاتب.