فنان مصري يعلن عن فيلم جديد لبطولات الجيش المصري

ونشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام صورة له أرفقها بتعليق، قال فيه: "مشروع ظهر فجأة.. عن بطل مفاجأة، انتظروني إن شاء الله في فيلم عن أسطورة الجيش المصري إبراهيم الرفاعي".

يذكر أن الفيلم المصري "الممر"، بطول أحمد عز، أثار حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قابله ردود فعل مستاءة من قبل الصحافة الإسرائيلية.

بدأت الحديث عن الفيلم يتزايد بعد عرضه على القنوات المصرية المفتوحة رغم مرور وقت قصير على عرضه الأول في دور السينما المصرية، والذي كان في عيد الفطر الماضي، أصبح خلالها أحد أعلى الأفلام المصرية من حيث الإيرادات.

وقررت السلطات المصرية عرض الفيلم مجانا على شاشات التلفزيون بمناسبة احتفالات أكتوبر، بعدها بدأ الحديث عن الفيلم الذي لاقى استحسان القاعدة العريضة من الجمهور المصري.

نعكس نجاح الفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تصدر هاشتاغ "الممر" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر، بعد عرضه على شاشات التلفزيون.

وجاءت تعليقات رواد "تويتر" عند عرض الفيلم، معبرة عن إعجابهم الشديد به وطريقة سرده لأحداث حقيقية وقعت في أثناء حرب الاستنزاف، حيث طالب المستخدمين الدولة بصناعة وعرض مزيد من هذه الأفلام التي ترفع من الحس الوطني عند الشباب خاصة، والناس عامة.