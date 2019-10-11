"محملا بأسرار ترفيهية"... هكذا علق مدير مكتب ولي العهد السعودي على انطلاق "موسم الرياض"

وقال العساكر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": يأتي موسم الرياض محملا بأسرار ترفيهية مختلفة وواعدا بفعاليات متنوعة وفريدة"
وأضاف العساكر، رئيس مبادرة "مسك": "عمل دؤوب، وهمم عالية ليعيش الجميع أوقاتًا ممتعة وتجاربَ عالمية في قلب الرياض".
يأتي #موسم_الرياض— بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) October 10, 2019
محملًا بأسرار ترفيهية مختلفة
وواعدا بفعاليات متنوعة وفريدة..
عمل دؤوب، وهمم عالية
ليعيش الجميع أوقاتًا ممتعة
وتجاربَ عالمية
في قلب الرياض..@RiyadhSeason pic.twitter.com/8xmr19xkrS
موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.
كل اللي تبي تعرفه عن #موسم_الرياض .. موجود بجوَّالك 😍— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 7, 2019
الموقع والدليل، يغنيك عن السؤال 🧡
🔗 | https://t.co/mULdD5WxFQ
📙 | https://t.co/YRs2BIs5Vj pic.twitter.com/iaWy39jtO6
وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.
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