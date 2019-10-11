"محملا بأسرار ترفيهية"... هكذا علق مدير مكتب ولي العهد السعودي على انطلاق "موسم الرياض"

أشاد بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان ببفعاليات "موسم الرياض" الذي ينطلق اليوم الجمعة.

وقال العساكر في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": يأتي موسم الرياض محملا بأسرار ترفيهية مختلفة وواعدا بفعاليات متنوعة وفريدة"

وأضاف العساكر، رئيس مبادرة "مسك": "عمل دؤوب، وهمم عالية ليعيش الجميع أوقاتًا ممتعة وتجاربَ عالمية في قلب الرياض".

يأتي #موسم_الرياض

محملًا بأسرار ترفيهية مختلفة

وواعدا بفعاليات متنوعة وفريدة..



عمل دؤوب، وهمم عالية

ليعيش الجميع أوقاتًا ممتعة

وتجاربَ عالمية

في قلب الرياض..@RiyadhSeason pic.twitter.com/8xmr19xkrS — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) October 10, 2019

موسم الرياض، هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

كل اللي تبي تعرفه عن ⁧#موسم_الرياض⁩ .. موجود بجوَّالك 😍

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🔗 | ⁦https://t.co/mULdD5WxFQ⁩

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وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يوما تبدأ في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.