الإطفاء والعزف والتجويع... خبرات تعلمها بطل فيلم "الجوكر"

تصدر فيلم الحركة والجريمة "الجوكر" إيرادات السينما الأمريكية في أول أسبوع لطرحه، محققا 93.5 مليون دولار، حيث برع بطل الفيلم خواكين فينيكس في تجسيد الشخصية بجميع أبعادها.

واعتاد خواكين فينيكس اتقان ما يقوم به من أدوار لأبعد مدى، حتى إنه تعلم عدة مهارات ومر بخبرات قاسية حتى يخرج بأدواره إلى المستوى المطلوب، وعرض موقع مصراوي بعض من هذه الخبرات.

تعلم خواكين العزف على الغيتار عام 2005 عندما قدم شخصية المغني "جوني كاش"، في الفيلم الشهير Walk the Line، حيث خضع خلال تصوير الفيلم للعديد من التدريبات القاسية، فقام بتدريبات صوتية مكثفة، من أجل تقريب الشبه بين صوته وصوت المغني، بالإضافة إلى تدريبات العزف.

وتعلم مهارات رجال الإطفاء في فيلم Ladder 49، حيث قدم في أكاديمية المطافئ حتى يتعلم ويتقن الدور، واستمرت دراسته هناك 6 أسابيع.

ومر خواكين بتجربة قاسية في فيلم Mary Magdalene، حيث جوّع نفسه لإتقان دور النبي عيسى، والتزم بتناول ما يعادل 300 سعر حراري فقط، وأطال شعره ولحيته.

وحدث عكس ذلك في فيلم Gladiator، حيث جسد "خواكين" شخصية الإمبراطور الروماني "كومودوس"، المعروف على مر التاريخ بأنه الإمبراطور ذو الشخصية السادية، ولجأ "خواكين"، إلى زيادة وزنه كي يبدو مرفهًا مثله، كما قص شعره وكان يحمل سيفه في كل مكان حتى غرفته في الفندق.