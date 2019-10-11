إمارة الشارقة تدعو المختصين الروس للتعاون في مجال الابتكار

دعا الرئيس التنفيذي في دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، فاهم القاسمي، المختصين الروس العاملين في مجال الابتكار التطبيقي، للتعاون وتحقيق مشاريع على أرض الواقع .

أبوظبي - سبوتنيك. قال القاسمي في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، "رسالتي للجميع لمن يمارس الابتكار في روسيا هي، إذا كنتم تبحثون عن مكان للتحقق من منتجاتكم في أسواق جديدة، إذا كنتم تتوجهون لإجراء بحوث تكنولوجية تطبيقية في مناخ دافئ ومن الممكن بحري، نحن نقترح النظر إلى الإمارات، الشارقة كقاعدة لإطلاق الاستعمال التطبيقي للتكنولوجيا".

واعتبر الرئيس التنفيذي أنه لابد من عقد الشراكة الاستراتيجية مع البلدان القوية في مجال الابتكار.

هذا وكانت الشارقة قد شاركت في وقت سابق من هذا العام في الأسبوع الثقافي بمدينة سان بطرسبورغ الذي نظمه متحف المدينة الحكومي.

وجائت مشاركة الشارقة استكمالا لسلسلة "أيام الشارقة الثقافية في العالم"، وتهدف إلى تعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب مع المدن الصديقة، وتوطيد العلاقات التاريخية بين الثقافة العربية والروسية، والتعريف بالمنجز الحضاري لإمارة الشارقة.

ويذكر أن إمارة الشارقة أسست في العام 1990 قاعدة من جامعتين رائدتين في منطقتهما، كما يجري الآن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي إنشاء حديقة الابتكارات.