"هواوي": نتعرض لمليون هجوم إلكتروني يوميا

كشف عملاق التكنولوجيا الصينية "هواوي" عن نوع آخر من المصاعب التي تواجهها الشركة، بخلاف الحملة الأمريكية ضدها على مدار الأشهر الماضية.

وأكد المسؤول الأمني في الشركة جون سوفولك، أن هواوي تتعرض لنحو مليون هجوم إلكتروني يوميا، تستهدف أجهزة الكمبيوتر والشبكات الخاصة بها. وذلك بحسب سكاي نيوز.

وفي تقرير نشر في الصحف اليابانية، نقل عن سوفولك قوله:

إن مثل الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها هواوي تتركز في الأغلب على سرقة بروتوكولات الإنترنت، وهو أمر ليس مفاجئا، كونها واحدة من الشركات الرائدة عالميا في مجال شبكات الجيل الخامس.

إلا أن الشركة الصينية كانت قد اتهمت الحكومة الأمريكية بتصعيد الهجمات الإلكترونية ضدها، كجزء من الحملة المنظمة والمكثفة التي تشنها واشنطن.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، زعمت "هواوي" أن جهاز إنفاذ القانون الأمريكي هدد وأجبر وأغرى الموظفين الحاليين والسابقين في الشركة، كما نفذ هجمات إلكترونية للتسلل إلى شبكات "الإنترنت" وأنظمة المعلومات الداخلية في الشركة.

وفي تصريحاته الأخيرة لم ينسب سوفولك الهجمات إلى دولة أو جهات بعينها، كما لم يؤكد ما إذا كانت من دولة بعينها أو من منافسيين دوليين.

واعترف سوفولك: "رغم صد غالبية الهجمات واعتراضها، فقد حدثت بعض عمليات الاختراق في الأنظمة القديمة".

ومع ذلك لم يعرف حجم الضرر الذي تعرضت له "هواوي" جراء تلك الهجمات، لكن وسائل إعلام ذكرت أن هذه "الهجمات الإلكترونية شملت سرقة معلومات سرية عن طريق إرسال برامج ضارة عن طريق البريد الإلكتروني".