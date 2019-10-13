الزمالك يتوج ببطولة أفريقيا لليد للمرة 12 في تاريخه ويتربع على عرش القارة السمراء

بهذه البطولة يصبح الزمالك النادي الأكثر تتويجا في أفريقيا لكرة اليد بواقع 12 بطولة، ويليه المجمع البترولي الجزائري (مولودية الجزائر سابقا) بـ 11 لقبا.
كعادتنا نحن أبطال أفريقيا، يد الزمالك يتوج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ١٢ في تاريخه ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للقب . 🏆👑🤾🏻♂️— Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 13, 2019
الزمالك ٣٣
سبورتينج ٣١#ملوك_الصالات pic.twitter.com/nYDSI83Zv6
انتهى الشوط الشوط الأول من المباراة لصالح سبورتنج بنتيجة (17-14)، ليعود الزمالك عند نهاية الشوط الثاني متعادلا (28-28) ليتم الاحتكام إلى الأشوط الإضافية ليحسم الفارس الأبيض المباراة لصالحه.
الزمالك يتربع وحيدا على عرش الأكثر تتويجًا 🌍🏆— FilGoal (@FilGoal) October 13, 2019
بدوري أبطال إفريقيا لكرة اليد 🇦🇹🤾♂ pic.twitter.com/VivgQ0dP8Q
استطاع الزمالك أن يتوج بثلاث بطولات من آخر 4 نهائيات شارك فيها بالبطولة القارية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)