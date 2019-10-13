الزمالك يتوج ببطولة أفريقيا لليد للمرة 12 في تاريخه ويتربع على عرش القارة السمراء

توج نادي الزمالك المصري ببطولة أفريقيا لليد بعدما فاز بنتيجة (33-31) على نظيره سبورتنج.

بهذه البطولة يصبح الزمالك النادي الأكثر تتويجا في أفريقيا لكرة اليد بواقع 12 بطولة، ويليه المجمع البترولي الجزائري (مولودية الجزائر سابقا) بـ 11 لقبا.

كعادتنا نحن أبطال أفريقيا، يد الزمالك يتوج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثالثة على التوالي والـ١٢ في تاريخه ليتصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للقب . 🏆👑🤾🏻‍♂️



الزمالك ٣٣

سبورتينج ٣١#ملوك_الصالات pic.twitter.com/nYDSI83Zv6 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) October 13, 2019

انتهى الشوط الشوط الأول من المباراة لصالح سبورتنج بنتيجة (17-14)، ليعود الزمالك عند نهاية الشوط الثاني متعادلا (28-28) ليتم الاحتكام إلى الأشوط الإضافية ليحسم الفارس الأبيض المباراة لصالحه.

الزمالك يتربع وحيدا على عرش الأكثر تتويجًا 🌍🏆



بدوري أبطال إفريقيا لكرة اليد 🇦🇹🤾‍♂ pic.twitter.com/VivgQ0dP8Q — FilGoal (@FilGoal) October 13, 2019

استطاع الزمالك أن يتوج بثلاث بطولات من آخر 4 نهائيات شارك فيها بالبطولة القارية.