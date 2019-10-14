"الجوكر" يعتلي صدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني... تعرف على منافسيه

واصل الفيلم الأمريكي "الجوكر" تصدره سباق إيرادات السينما الأمريكية في الأسبوع الثاني لعرضه، حيث بلغت إجمالي إيراداته حتى الآن 55 مليون دولار.

وينافس فيلم الجوكر، في قائمة الأعلى إيرادات، عدة أفلام، حتى وإن احتفظ الجوكر بفارق كبير، حيث حل في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة الجديد "آدامز فاميلي" بإيرادات بلغت 30.3 مليون دولار، بحسب "سكاي نيوز".

The success of #Joker has proven that not everything is about friendly superheros trying to save the world from villains. They have their own story to tell. This is huge for variety in comic book movies. You can make artful cinema with a comic book film and smash the box office. pic.twitter.com/rG4QwsX1dH — Films to Films (@FilmstoFilms_) October 11, 2019

وجاء في المركز الثالث فيلم الخيال العلمي الجديد "جيميني مان" بإيرادات بلغت 20.5 مليون دولار، فيما تراجع فيلم الرسوم المتحركة "أبومينابول" من المركز الثاني إلى المركز الرابع هذا الأسبوع مسجلا 6.2 مليون دولار.

وتراجع فيلم الدراما "داونتاون آبي" من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.9 مليون دولار.

يذكر أن الشرطة كانت تأهبت في مدن أمريكية كبيرة مع بدء عرض فيلم "الجوكر" في دور العرض، بعد أسبوعين من الدعاية للفيلم، الذي يدور حول شخصية وحيدة مضطربة تتعرض لتنمر وصعوبات، مما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي لاندلاع عنف.

ويجسد الممثل الأمريكي، واكين فينيكس، شخصية "الجوكر"، ألد أعداء الرجل الوطواط (باتمان) في سلسلة الكتب المصورة الشهيرة، فيما وصفه نقاد السينما بأنه أداء عبقري، ولكنه مرعب، إذ يعرض شخصية انطوائية مضطربة عقليا يجد طريق الشهرة بشكل غير مقصود عبر العنف.