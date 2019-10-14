منع الفنانة المصرية بوسي من السفر وطلب بشطب عضويتها من النقابة

صرح أشرف مسعود محامي فطين، الزوج السابق للفنانة المصرية بوسي، بأنه صدر في حق الأخيرة قرار من النائب العام المصري بمنعها من السفر بسبب الأحكام الصادرة ضدها.

وقالت صحيفة النهار إن النائب العام المصري أصدر قرارين رقمي 390 و391، ضد الفنانة ياسمين محمد شعبان الشهيرة ببوسي، يفيد بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد.

وأوضح مسعود أن قرار منع بوسي من السفر يأتي بناءً على الحكم النهائي الصادر ضد بوسي بالحبس 3 سنوات في جريمة إصدار شيك بمبلغ مليوني جنيه، بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلى الحكم الغيابي الصادر من محكمة الهرم بالحبس 3 سنوات و100 ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ 15 مليون جنيه.

وأضاف أشرف أنه صدر ضد بوسي حكم غيابي جديد خلال الأيام القليلة الماضية، يفيد بحبسها 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، نظراً لإصدارها شيكاً بمبلغ 10 ملايين جنيه، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها في ثلاثة شيكات بمبلغ 27 مليون جنيه، إلى 9 سنوات حبس.

وأرسل أشرف أيضا، إنذارا على يد محضر إلى الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقيين المصريين، وذلك من أجل إيقاف وشطب عضوية بوسي، نظراً لصدور حكم نهائي ضدها بالحبس ثلاث سنوات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.

ويفيد الإنذار بضرورة شطب عضوية بوسي من نقابة المهن الموسيقية، وذلك لأن "إصدار شيك بدون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما يستوجب شطبها".