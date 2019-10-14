الدفاع المدني في مكة المكرمة يحذر المواطنين

ونقلت صحيفة عكاظ أن النشرة الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تضمنت احتمالية هطول أمطار، اليوم الاثنين، من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
ودعا الشريف إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء البرق، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، إضافة إلى الابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة أثناء نشاط الرياح.
وأكد الشريف أن الإدارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.
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