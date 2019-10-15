بوتين: السياح الروس ينفقون في الإمارات مبالغ تعادل حجم التجارة بين البلدين

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى حجم المبالغ التي ينفقها السياح الروس في الإمارات.

سبوتنيك. تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن حجم الإنفاق الذي يقوم به السياح الروس في هذا البلد.

وأضاف، يقضي الكثير من الروس عطلهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينفقون مبالغ كبيرة تضاهي حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتابع قائلا "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة شهيرة للسياح الروس، حيث زادت نسبة السياح إلى 23% وفقا للبنك المركزي الروسي، ووصل حجم الإنفاق إلى أكثر من 1,3 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا حجم التبادل بين البلدين".

وبدأت، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر/ تشرين الأول، المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج.

وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.