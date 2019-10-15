الكشف عن خبيئة ضخمة لتوابيت "آدمية" ملونة في الأقصر

توجه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار المصرية، إلى مدينة الأقصر، رافقه الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم الثلاثاء، لتفقد أعمال البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار في جبانة العساسيف بالبر الغربي.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الآثار المصرية، نجحت البعثة الأثرية، أول أمس، في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها صباح يوم السبت المقبل، في مؤتمر صحفي بغرب الأقصر.

🔶 اكتشاف أثري ضخم بالقرب من مدينة الأقصر



نجحت البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار في الكشف عن خبيئة ضخمة لتوابيت آدمية ملونة في جبانة العساسيف بالبر الغربي بمدينة الأقصر#جبهة_شعب_مصر pic.twitter.com/SmoMGoCrK5 — نور مصر (@htRkbrL6aaTW0kW) October 15, 2019

ويعد هذا الكشف من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الإعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث أنه يضم حتى الآن، أكثر من 20 تابوت خشبي آدمي ملون، في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة ولا يزالوا مغلقين.

وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم، حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.