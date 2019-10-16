اتحاد الكرة المصري يعلن الموقف النهائي لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك، والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت 19 أكتوبر / تشرين الأول، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أم سبب تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك نظرا للتعليمات الأمنية.

تأجيل مباراة القمة بتعليمات أمنية



قرر الاتحاد المصري لكره القدم تأجيل مباراة الأهلي و الزمالك و التي كان مقررا اقامتها يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعه لمسابقه الدوري الممتاز علي ضوء تلقي الاتحاد تعليمات أمنية في هذا الشأن، وسوف يحدد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق. — EFA.eg (@EFA) October 15, 2019

وشدد الاتحاد المصري على أن تحديد موعد جديد للمباراة سيكون في وقت لاحق.

وخلال الأيام الماضية حاول الاتحاد المصري، إنقاذ المباراة من التأجيل، بطلب نقلها إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية وإقامتها بدون جمهور، لكن جاء رفض الأمن ليحسم الأمر ويتم تأجيل المواجهة لموعد سيحدد لاحقا.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في 3 مباريات متتالية، على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.