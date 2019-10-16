كشف تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة

وقالت مجلة "هي" إن عمرو دياب تعاون مع إحدى شركات الاتصالات لطرح أغنيته الجديدة، ليزيد دياب من تشويق الجمهور المنتظر صدور ألبومه الجديد.

يأتي طرح الأغنية من خلال شركة الاتصالات قبل عرضها على موقع يوتيوب، فيما أوضحت المجلة أن الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، وتأتي ضمن ألبومه الجديد "أنا غير".

في سياق آخر، حضر عمرو دياب، يوم الأحد الماضي، احتفالية فنية في العاصمة السعودية الرياض، برفقة الممثلة المصرية دينا الشربيني.

ورصدت عدسات الكاميرات صورا وفيديو لعمرو دياب مع دينا الشربيني لحظة وصولهما سويا إلى حفل "Joy Awards"، الذي أقيم على هامش "موسم الرياض"، وهما ممسكان بأيدي بعضهما، وكذلك لحظة مغادرتهما سويا.