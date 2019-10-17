تعليقا على "موسم الرياض"... تركي آل الشيخ يثمن دعم محمد بن سلمان

علق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، على خطوات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر تركي آل الشيخ، تغريدة جديدة له، مساء أمس، الأربعاء، على حسابه الرسمي على "تويتر"، ثمن من خلالها الدعم اللامحدود الذي تجده برامج وخطط وفعاليات هيئة الترفيه السعودية من ابن سلمان.

وقال آل الشيخ:

لولا توفيق الله، ثم دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لما تحقق 1 % من النجاحات التي سوف يشاهدها ويعيشها الجميع في موسم الرياض وفعاليات الهيئة في مناطق السعودية كافة.

وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية آخر الاستعدادات في "منطقة المربع" و"بوليفارد الرياض" ضمن ‫فعاليات "موسم الرياض".

ونشر تركي آل الشیخ، مساء أمس الأربعاء، مقطع فیدیو یوضح فیه مراحل تطور الأعمال الإنشائیة بمشروع "بولیفارد الریاض" الترفیھي الضخم، وحجم الإنجاز فیه، وسط تفاعل كبیر من متابعیه.

ویظھر في المقطع المنشور بعض المباني الضخمة التي یحتویھا المشروع وقد قرب الانتھاء منھا، وكذلك یظھر انتھاء العمل في بعض مناطق المشروع الأخرى.

ومشروع مجمع بولفیارد بالریاض؛ ھو مشروع ترفیھي یستھدف الشباب والعائلات وكل الباحثین عن الفخامة والرقي، ویقع في أحد أفخم أحیاء الریاض، وھو حي حطین السكني، بالقرب من مركز الملك عبدالله المالي.