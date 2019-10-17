للمرة السادسة... ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي (بالفيديو)

تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، مساء أمس الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية لكرة القدم، وذلك للمرة الثالثة تواليا، والسادسة في مسيرته الاحترافية.

وأنهى ميسي موسم 2018-2019 بـ 36 هدفا لصالح الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، متقدما بثلاثة أهداف على نجم باريس سان جرمان الفرنسي، كيليان مبابي. وذلك بحسب وكالة "فرانس برس".

وتسلم الأرجنتيني (32 عاما) الجائزة من ولديه تياغو وماتيو، خلال احتفال أقيم في برشلونة، متوجها بالشكر خصوصا إلى "عائلتي وزملائي الموجودين هنا"، والذين تقدمهم الأوروغوياني لويس سواريز وجوردي ألبا.

وأضاف ميسي الذي اختير في سبتمبر/أيلول الماضي، أفضل لاعب في العالم في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي (فيفا):

أقول دائما إنه لولا زملائي، لولا فريقي، ما كنت لأحصل على أي جائزة.

واعتبر اللاعب الدولي الأرجنتيني أن الحذاء الذهبي "مرتبط بالجميع، هو تقدير لكل من في غرفة الملابس".

ويحمل ميسي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بالحذاء الذهبي، متفوقا على غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي نالها أربع مرات آخرها في موسم 2014-2015 ، عندما كان لا يزال في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، قبل انتقاله في صيف العام 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي.

ميسي إلى الآن حقق 34 لقبا مع برشلونه، بواقع 10 نسخ من بطولة الدوري الإسباني، 4 نسخ من دوري أبطال أوروبا، 3 نسخ من كأس العالم للأندية، 6 نسخ من بطولة كأس ملك إسبانيا، 8 نسخ من بطولة السوبر الإسباني، 3 نسخ من كأس السوبر الأوروبي.

وعلى الصعيد الفردي، فاز ميسي بالكرة الذهبية 6 مرات وحصل على الحذاء الذهبي 6 مرات، بالإضافة إلى جائزة هداف الليغا 6 مرات.

يذكر أن صاحب الـ32 عاما، لعب مع برشلونة، 692 مباراة وأحرز 604 أهداف.