حقيقة "مقززة" قد تمنعك من استخدام سماعات الأذن

وأوضحت هيلويغ بأن ما يدعو للقلق أنه بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا بالفعل إلى الإصابة بالتهابات الأذنين"، بحسب موقع "ياهو نيوز أستراليا".
وتمتلك الآذان آلية فعالة للتنظيف الذاتي، حيث تعتني بإزالة تراكم الأوساخ، كما أن لشمع الأذنين العديد من الوظائف المهمة الأخرى، بما فيها حماية قناة الأذن وترطيبها.
وتشكل سماعات الأذن مشكلة، خصوصا في البلدان الرطبة، إذ أن المياه "تُحبس" خلف الشمع، الأمر الذي يؤدي إلى التهاب الأذن، إلى جانب أعراض أخرى مثل الألم والرائحة الكريهة والإفرازات والحكة.
وتنتقل الأوساخ وشمع الأذنين إلى السماعات التي تتحول إلى بيئة ملوثة تساهم بدورها في إصابة الأذن بالتهابات تستدعي طلب المساعدة الطبية، ونصحت هيلويغ بأنه إذا حدث هذا، أي الالتهاب في الأذن، فإنه يجب على الإنسان الحفاظ على أذنيه جافتين.
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