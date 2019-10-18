الرصاص والزرنيخ... مواد سامة في أغذية الأطفال المصنعة

اختبر باحثون 168 غذاء خاصا بالأطفال، ليجدوا أن 95 في المائة من هذه الأغذية تحتوي على الرصاص، و73 في المائة تحتوي على الزرنيخ، و75 في المائة تحتوي على الكادميوم، و32 في المائة تحتوي على الزئبق.

وأضاف الباحثون، أن 25 في المائة من المنتجات التي تم اختبارها تحتوي على المعادن الأربعة مجتمعة، بحسب تقرير نشره موقع "healthybabyfood".

وأوضح الباحثون أن أكثر المنتجات التي تحتوي على هذه السموم هي المنتجات المصنوعة من دقيق الأرز، والجزر، والبطاطا الحلوة، بالإضافة إلى عصائر الفاكهة، مؤكدين أن زيادة التعرض لهذه السموم يمكن أن تؤدي إلى تآكل دماغ الطفل، وإتلاف معدل الذكاء لديه.

وصرح الدكتور فيليب لاندريغان، وهو طبيب أطفال ومدير برنامج الصحة العامة العالمي في كلية بوسطن الأمريكية بأن: "التعرض لهذه السموم في مرحلة الطفولة أمر خطير للغاية، ويتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة للتصدي له".