هكذا علقت مايا دياب على احتجاجات لبنان

علقت الفنانة اللبنانية، مايا دياب، على الاحتجاجات والتظاهرات التي اجتاحت لبنان، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وظهرت مايا دياب، وهي ترقص فوق سيارتها، خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والتي دخلت، الأحد، يومها الرابع.

ونشرت دياب مقطعا مصورا لها خلال مشاركتها في التظاهرات، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ظهرت من خلاله وهي تقف فوق سيارتها قبل أن تبدأ بالرقص، وهي ممسكة بالعلم اللبناني.

وقالت دياب: لبنان ثورة.

View this post on Instagram #ثورة #revolution #لبنان A post shared by Maya Diab (@mayadiab) on Oct 19, 2019 at 10:46am PDT

ويشهد لبنان، منذ مساء الجمعة الماضية، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

وتجمع مئات اللبنانيين، يوم الأحد الماضي، وسط مدينة بيروت ومناطق أخرى من العاصمة، احتجاجاً على قرار الحكومة اللبنانية فرض ضرائب جديدة طالت قطاع الاتصالات والوقود.

وسار مئات المتظاهرين الغاضبين وسط بيروت، بعدما قطعوا جسر "الرينغ" الأساسي في العاصمة اللبنانية، في إطار حركة احتجاجية وجهت الدعوات إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن تحظى بأي غطاء سياسي.

ومعظم المتظاهرين ينتمون إلى مجموعات من المجتمع المدني، بجانب مواطنين لبوا الدعوة إلى التظاهر بعدما كشفت الحكومة اللبنانية عن ضرائب جديدة في إطار المناقشات التي تجري لإعداد موازنة العام 2020.

وتفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي مع المظاهرات التي اندلعت وسط بيروت احتجاجا على فرض ضرائب جديدة، حيث قال أحد المستخدمين "تحرك الشارع هو تعبير صادق من وجع المواطنين وفرض الضرائب وغلاء المعيشة".